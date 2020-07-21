Новости

Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21:09
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21:05
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 20:35
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 20:27
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 20:26
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 20:10
Рубрика: Культура

"Доктор Кто" и кто следующий?

Вице-президент BBC Studios Салим Мукаддам рассказал "РГ" о том, какие их новые фильмы и сериалы увидят в России
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 160(8214)
Сериалы "Шерлок" и "Доктор Кто", "Отверженные" и "Война и мир", "Лютер" и "Доктор Фостер" и другие. Многосерийные документальные фильмы о живой природе, такие как "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II". Телевизионная игра "Слабое звено" (The Weakest Link) и целый ряд знаменитых на весь мир телешоу. А также успешные российские версии таких сериалов, как Life onMars ("Обратная сторона Луны"), Luther ("Клим"), "Скажи правду" (Doctor Foster). Шоу BBC возглавляют список самых популярных международных программ на федеральных каналах в России с 2017 года. А сейчас студия сотрудничает еще и с нашими стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами.
ВВС представит на канале "Пятница!" серию своих документальных фильмов о живой природе. Фото: BBC Ru ВВС представит на канале "Пятница!" серию своих документальных фильмов о живой природе. Фото: BBC Ru
ВВС представит на канале "Пятница!" серию своих документальных фильмов о живой природе. Фото: BBC Ru

Салим Мукаддам, старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в видеоинтервью "РГ" рассказал о новых проектах студии, которые покажут в России; о том, что, по его мнению, будут смотреть после пандемии; ждут ли нашего зрителя такие события, как трансляция в прямом эфире королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри; как BBC Studios сотрудничает с российскими кинематографистами и о многом другом.

Салим, мы планировали с вами встретиться еще в марте - на презентации "КиноПоиска". Но помешала пандемия. Если бы не она, с чем бы вы приехали в Россию?

Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса

Салим Мукаддам: Жаль, что мы не встретились. Если бы не пандемия, я бы там был. Со мной должен был приехать и Тим Дэйви, который недавно назначен новым генеральным директором BBC. Надеюсь, мы сможем приехать в ближайшем будущем. Одна из причин поездки - наш бизнес в России, который за последние пару лет вырос и стал ключевым для нас в регионе EMEA. Мы также недавно реструктурировали нашу команду. Я отвечаю за продажи контента и совместное производство в регионе, куда мы включили Россию, наряду с Францией, Германией, Испанией, Италией, которые традиционно являются крупными потребителями нашего контента. В мартовской поездке мы планировали лично объявить о важной сделке, которую заключили с "Яндексом" в конце прошлого года. "КиноПоиск" стал эксклюзивной площадкой для показа по подписке сериала "Доктор Кто" в России. И мы были очень рады, что исполнительница главной роли Джоди Уиттакер обратилась с видеоприветствием к участникам презентации и фанатам сериала. У нас много планов по новому контенту на российском рынке и много проектов, которые мы делаем с партнерами в вашей стране, включая сериалы, о которых собираемся объявить в ближайшие месяцы. Так что следите за новостями.

А совсем недавно мы объявили о соглашении с Viasat о показе сериалов для кабельного ТВ. Оно включает в себя премьеры некоторых новых проектов, таких как "Мы охотимся вместе", "Благие знамения" и "Незабытые", а также такой контент из нашей библиотеки, как "Брексит", "Война и мир" и ряд других. Мы договорились и с телеканалом "Пятница!" - там будут демонстрироваться наши новые сериалы о живой природе, такие как "Семь Миров, Одна Планета" и "Идеальная Планета". Я с большой радостью и надеждой жду начала показа этих программ в России.

Новая серия программы Top Gear будет посвящена гонкам вокруг очень известного тематическогопарка в Великобритании. Фото: GettyImages

Ваш контент очень популярен в России. Наши зрители знают, что ВВС - это марка качества. Как вы думаете, почему?

Салим Мукаддам: Думаю, что между российской и британской аудиторией существует культурная близость, в большей степени, чем, скажем, между Россией и США. Российская аудитория любит сложное содержание, заставляющее задуматься. Ваши зрители не ожидают, что все будет для них разжевано. Таким образом, британский контент может предложить более сложный сюжет и персонажей, которые действительно нравятся российской аудитории. И это подтверждается успехом: в 2017 году "Шерлок" стал самым популярным иностранным сериалом в России с точки зрения количества просмотров на федеральных каналах. В 2019 году то же место в рейтинге занял сериал "Отверженные".

Наши читатели не простят, если я не спрошу, кому именно пришла идея сделать следующего "Доктора Кто" женщиной?

Фото: gettyimages.com
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал

Салим Мукаддам: Крис Чибналл, шоураннер сериала, всегда хотел сделать 13-го доктора женщиной, и актриса Джоди Уиттакер оказалась прекрасным выбором. Крис уже работал с Джоди в сериале "Убийство на пляже". Там с ними работал и Дэвид Теннант, который, как известно, был блестящим Доктором Кто. Я думаю, что Дэвид был первым, помимо Криса, кто знал, кем будет новый доктор. Он же помог Джоди войти в роль и погрузиться в сериал. И она оказалась великолепной в этой роли. Выход нового эпизода с ее участием в 2018 году смотрели в Великобритании почти 11 миллионов человек. Сериал продолжает быть успешным и на международном уровне. В США он был недавно запущен на новом стриминговом сервисе HBO Max, его показ также продолжается на BBC America. И, как я уже говорил ранее, в России он доступен эксклюзивно по подписке на "КиноПоиске" и продолжает выходить на канале Sony SciFi на кабельном ТВ.

Как пандемия повлияла на съемки?

Салим Мукаддам: Пандемия стала неким толчком для настоящего творчества. На прошлой неделе мы опубликовали несколько видео с сэром Дэвидом Аттенборо (один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов, - прим. "РГ"), где он отвечает на вопросы о сериале "Идеальная Планета" из нашего знакового познавательного проекта о живой природе. Без малейших колебаний он превратил свой дом в импровизированную студию. Съемочные группы программы Springwatch вместо того, чтобы отправиться в путешествие по Великобритании, теперь освещают местные истории своих домашних регионов. И это просто замечательно, а главное - безопасно. И теперь мы знаем, что они могут работать и обеспечивать живую трансляцию из дома. Мы также воспользовались возможностью, чтобы задействовать некоторые необычные места. Наши традиционные офисные помещения в телецентре в Лондоне, которые в основном сейчас пустуют, мы превратили в студийное пространство для записи документальных фильмов, посвященных коронавирусу. Сейчас мы рассматриваем варианты, как безопасно вернуться к производству наших шоу. Это будет проходить поэтапно, чтобы возобновить съемку новых драматических сериалов и других крупных шоу BBC как можно скорее.

Что из своей библиотеки документального кино вы бы хотели еще представить в России?

Фото: more.tv
Начались съемки российского аналога сериала "Друзья"

Салим Мукаддам: Мы наблюдаем повышенный интерес к нашим сериалам о живой природе на международном уровне. Они объединяют различные аудитории, и все больше людей начинают интересоваться и вовлекаться таким образом в мир природы. Мы представим в ближайшие несколько лет в России на канале "Пятница!" серию документальных фильмов о природе, снятую в рамках франшизы BBC Planet. То, что они будут доступны для всех зрителей на бесплатном телевидении, - очень важно. Сериал "Семь Миров, Одна планета" - это наш международный хит прошлого года, и он продолжает выходить в эфире. В Великобритании он был номер один в 2019 году и в среднем собрал более восьми миллионов зрителей, что является феноменальным для такого формата. В рамках этой франшизы у нас есть фильмы "Идеальная планета", "Зеленая планета", "Замерзшая планета III" и "Планета Земля III". "Идеальная планета" покажет животный мир через призму сил природы: солнце, вулканы, погоду и океаны. "Зеленая планета" - это первое захватывающее изображение невидимого ранее мира растений. "Замерзшая планета" - история четверти нашей планеты, полной мерзлоты, запертой во льдах и покрытой снегом. Сериал потрясет зрителей новыми неожиданными пейзажами, расскажет о редких животных и их постоянной борьбе за выживание. Мы недавно заключили соглашение в России с "Триколором" на трансляцию фильмов в качестве 4К: "Голубая планета", "Шерлок", "Шпион в дикой природе" и другие. Так что если у зрителей есть 4К-телевизор, я просто призываю искать эти фильмы.

Вы уже немного начали отвечать на этот вопрос, но все же, какие новые фильмы и сериалы готовит ваша студия и есть ли шанс, что их увидят в России?

Салим Мукаддам: Сегодня телевидение - это новое кино. Качество продуктов BBC означает, что все больше звезд первой величины приходят и работают с нами. Например, Ричард Гир в сериале "МатьОтецСын", Джон Бойега из "Звездных войн" - в сериале "Маленький топор", Майкл Шин в "Благих знамениях", Колин Фаррелл в "Северных водах" и другие артисты. У нас нет ограничений для талантливых актеров, которые к нам приходят. Это помогает нам привлечь новую аудиторию.

Меня волнует будущее нашего нового сериала "Стража" (The Watch), который снимается по мотивам романов Терри Пратчетта. Увидев его первые сцены, я понял, что это будет действительно захватывающим зрелищем и понравится поклонникам фантастики. Поэтому тем из вас, кому не хватает "Игры престолов", или тем, кто действительно полюбил "Манделорца", "Стража" должна прийтись по душе.

Фото: kinopoisk.ru
Пятый сезон мультсериала "Маша и Медведь" представят 30 июля

Сам очень жду выхода сериала "Маленький топор" (Small Axe). Он снимается сэром Стивом МакКуином. Это одно из самых громких имен в кино, и он снимает для нас сериал с участием лучших актеров, таких, например, как Джон Бойега и Летисия Райт. Герой этого сериала - иммигрант-афроамериканец в Великобритании. Это одна из тех историй, которые никогда по-настоящему не рассказываются в ведущих СМИ. Стив МакКуин провел пару лет, исследуя и объединяя некоторые поистине невероятные истории. Он захватывающе рассказывает зрителям историю о первом цветном полицейском в Великобритании. Два фильма из этой серии были отобраны для Каннского кинофестиваля в этом году. Это говорит о качестве проекта.

Мы выпускаем сериал об отношениях, основанный на бестселлере Дэвида Николса "Мы" (US), который известен в России. Том Холландер, он же продюсер, - в главной роли. Многие люди знают его по сериалу "Ночной менеджер". Новый сериал - не только блестящая история об отношениях, их конце и о том, как их заново начать. Это также визуально очень красивый проект, так как действие происходит в самых живописных городах Европы. Так что я уверен, что те, кто любит путешествовать, будут смотреть эту историю с удовольствием.

Еще у нас есть сериал "Жизнь" от создателей "Доктора Фостера". Это история разных, но взаимосвязанных друг с другом людей. Думаю, что он будет очень увлекательным зрелищем, затрагивающим сердце и эмоции зрителя.

Трансляцию свадьбы Меган Маркл и Принца Гарри, которую вела ВВС, запомнили многие. Зрители оценили такую работу. Фото: GettyImages

Будет ли продолжение "Шерлока", и какие новые форматы ожидаются? Кстати, трансляция королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, которую вы организовывали, в России прошла очень успешно. Вы готовите подобные сюрпризы для российской аудитории?

Салим Мукаддам: Я не уверен, что контролирую сюрпризы от королевской семьи и что там происходит (смеется). Но поверьте, что бы ни случилось, BBC будет одним из первых освещать эти события. И мы сделаем все возможное, чтобы представить их в России инновационными способами. По "Шерлоку" в настоящее время нет планов. Но всем поклонникам Бенедикта Камбербэтча советую посмотреть его в фильме "Брексит", который будет транслироваться на Viazat в рамках нашего нового соглашения. И, как я уже говорил, будет еще целый ряд новых сериалов, которые появятся на российских экранах в рамках этой сделки. Один из них - "Мы охотимся вместе" - это криминальная драма в жанре "кошки-мышки", которая была создана для UKTV - нашего кабельного телеканала. Это невероятно стильная постановка, хотя и довольно сложная. Но она должна понравиться молодой аудитории. Также у нас есть сериал "Незабытые" - уже четвертый сезон. Думаю, что это недооцененный фэнтези - сериал с элементами детектива.

Мы всегда стремимся выйти за рамки традиционного телевидения и пробовать новые форматы. Сейчас, например, производим первую серию короткометражных фильмов премиум-класса под названием "Мошенники" - от создателей сериалов "Отбросы" (Misfits) и "Вспомнить все связи" (Lovesick). Думаю, что они будут иметь такой же успех. Это будет 18 эпизодов, по 10 минут каждый. По замыслу все сосредоточено на последствиях случайных встреч, исследуются мораль и моногамия. Мы наблюдаем рост зрительского спроса на суперпремиум-контент и на такого рода формат. Посмотрим, как воспримут нашу новинку.

Вы довольны тем, как смотрят в России сделанные вами телешоу? Я сейчас имею в виду в первую очередь "Слабое звено" и Top Gear?

Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел

Салим Мукаддам: Шоу "Слабое звено" успешно везде, где у нас есть лицензии, оно очень хорошо идет в Великобритании каждый раз, когда перезапускается. И запуск последней версии на российском ТВ имел огромный успех. Я думаю, что Мария Киселева - великолепная ведущая. Мы надеемся, что сможем вывести на российский рынок еще больше шоу. Новая серия программы Top Gear возобновляет съемки в социально-удаленном формате. Создатели пользуются сегодняшними ограничениями и появившимися возможностями, чтобы посетить ряд мест, к которым у них до этого не было доступа. Полагаю, что один из эпизодов будет посвящен гонкам вокруг очень известного тематического парка в Великобритании, который обычно переполнен людьми. Но сейчас он пустует. Так что спортивные гонки на электрических спортивных автомобилях могут стать настоящим удовольствием для зрителей.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля