Сериалы "Шерлок" и "Доктор Кто", "Отверженные" и "Война и мир", "Лютер" и "Доктор Фостер" и другие. Многосерийные документальные фильмы о живой природе, такие как "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II". Телевизионная игра "Слабое звено" (The Weakest Link) и целый ряд знаменитых на весь мир телешоу. А также успешные российские версии таких сериалов, как Life onMars ("Обратная сторона Луны"), Luther ("Клим"), "Скажи правду" (Doctor Foster). Шоу BBC возглавляют список самых популярных международных программ на федеральных каналах в России с 2017 года. А сейчас студия сотрудничает еще и с нашими стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами.

Салим Мукаддам, старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в видеоинтервью "РГ" рассказал о новых проектах студии, которые покажут в России; о том, что, по его мнению, будут смотреть после пандемии; ждут ли нашего зрителя такие события, как трансляция в прямом эфире королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри; как BBC Studios сотрудничает с российскими кинематографистами и о многом другом.

Салим, мы планировали с вами встретиться еще в марте - на презентации "КиноПоиска". Но помешала пандемия. Если бы не она, с чем бы вы приехали в Россию?

Салим Мукаддам: Жаль, что мы не встретились. Если бы не пандемия, я бы там был. Со мной должен был приехать и Тим Дэйви, который недавно назначен новым генеральным директором BBC. Надеюсь, мы сможем приехать в ближайшем будущем. Одна из причин поездки - наш бизнес в России, который за последние пару лет вырос и стал ключевым для нас в регионе EMEA. Мы также недавно реструктурировали нашу команду. Я отвечаю за продажи контента и совместное производство в регионе, куда мы включили Россию, наряду с Францией, Германией, Испанией, Италией, которые традиционно являются крупными потребителями нашего контента. В мартовской поездке мы планировали лично объявить о важной сделке, которую заключили с "Яндексом" в конце прошлого года. "КиноПоиск" стал эксклюзивной площадкой для показа по подписке сериала "Доктор Кто" в России. И мы были очень рады, что исполнительница главной роли Джоди Уиттакер обратилась с видеоприветствием к участникам презентации и фанатам сериала. У нас много планов по новому контенту на российском рынке и много проектов, которые мы делаем с партнерами в вашей стране, включая сериалы, о которых собираемся объявить в ближайшие месяцы. Так что следите за новостями.

А совсем недавно мы объявили о соглашении с Viasat о показе сериалов для кабельного ТВ. Оно включает в себя премьеры некоторых новых проектов, таких как "Мы охотимся вместе", "Благие знамения" и "Незабытые", а также такой контент из нашей библиотеки, как "Брексит", "Война и мир" и ряд других. Мы договорились и с телеканалом "Пятница!" - там будут демонстрироваться наши новые сериалы о живой природе, такие как "Семь Миров, Одна Планета" и "Идеальная Планета". Я с большой радостью и надеждой жду начала показа этих программ в России.

Новая серия программы Top Gear будет посвящена гонкам вокруг очень известного тематическогопарка в Великобритании. Фото: GettyImages

Ваш контент очень популярен в России. Наши зрители знают, что ВВС - это марка качества. Как вы думаете, почему?

Салим Мукаддам: Думаю, что между российской и британской аудиторией существует культурная близость, в большей степени, чем, скажем, между Россией и США. Российская аудитория любит сложное содержание, заставляющее задуматься. Ваши зрители не ожидают, что все будет для них разжевано. Таким образом, британский контент может предложить более сложный сюжет и персонажей, которые действительно нравятся российской аудитории. И это подтверждается успехом: в 2017 году "Шерлок" стал самым популярным иностранным сериалом в России с точки зрения количества просмотров на федеральных каналах. В 2019 году то же место в рейтинге занял сериал "Отверженные".

Наши читатели не простят, если я не спрошу, кому именно пришла идея сделать следующего "Доктора Кто" женщиной?

Салим Мукаддам: Крис Чибналл, шоураннер сериала, всегда хотел сделать 13-го доктора женщиной, и актриса Джоди Уиттакер оказалась прекрасным выбором. Крис уже работал с Джоди в сериале "Убийство на пляже". Там с ними работал и Дэвид Теннант, который, как известно, был блестящим Доктором Кто. Я думаю, что Дэвид был первым, помимо Криса, кто знал, кем будет новый доктор. Он же помог Джоди войти в роль и погрузиться в сериал. И она оказалась великолепной в этой роли. Выход нового эпизода с ее участием в 2018 году смотрели в Великобритании почти 11 миллионов человек. Сериал продолжает быть успешным и на международном уровне. В США он был недавно запущен на новом стриминговом сервисе HBO Max, его показ также продолжается на BBC America. И, как я уже говорил ранее, в России он доступен эксклюзивно по подписке на "КиноПоиске" и продолжает выходить на канале Sony SciFi на кабельном ТВ.

Как пандемия повлияла на съемки?

Салим Мукаддам: Пандемия стала неким толчком для настоящего творчества. На прошлой неделе мы опубликовали несколько видео с сэром Дэвидом Аттенборо (один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов, - прим. "РГ"), где он отвечает на вопросы о сериале "Идеальная Планета" из нашего знакового познавательного проекта о живой природе. Без малейших колебаний он превратил свой дом в импровизированную студию. Съемочные группы программы Springwatch вместо того, чтобы отправиться в путешествие по Великобритании, теперь освещают местные истории своих домашних регионов. И это просто замечательно, а главное - безопасно. И теперь мы знаем, что они могут работать и обеспечивать живую трансляцию из дома. Мы также воспользовались возможностью, чтобы задействовать некоторые необычные места. Наши традиционные офисные помещения в телецентре в Лондоне, которые в основном сейчас пустуют, мы превратили в студийное пространство для записи документальных фильмов, посвященных коронавирусу. Сейчас мы рассматриваем варианты, как безопасно вернуться к производству наших шоу. Это будет проходить поэтапно, чтобы возобновить съемку новых драматических сериалов и других крупных шоу BBC как можно скорее.

Что из своей библиотеки документального кино вы бы хотели еще представить в России?

Салим Мукаддам: Мы наблюдаем повышенный интерес к нашим сериалам о живой природе на международном уровне. Они объединяют различные аудитории, и все больше людей начинают интересоваться и вовлекаться таким образом в мир природы. Мы представим в ближайшие несколько лет в России на канале "Пятница!" серию документальных фильмов о природе, снятую в рамках франшизы BBC Planet. То, что они будут доступны для всех зрителей на бесплатном телевидении, - очень важно. Сериал "Семь Миров, Одна планета" - это наш международный хит прошлого года, и он продолжает выходить в эфире. В Великобритании он был номер один в 2019 году и в среднем собрал более восьми миллионов зрителей, что является феноменальным для такого формата. В рамках этой франшизы у нас есть фильмы "Идеальная планета", "Зеленая планета", "Замерзшая планета III" и "Планета Земля III". "Идеальная планета" покажет животный мир через призму сил природы: солнце, вулканы, погоду и океаны. "Зеленая планета" - это первое захватывающее изображение невидимого ранее мира растений. "Замерзшая планета" - история четверти нашей планеты, полной мерзлоты, запертой во льдах и покрытой снегом. Сериал потрясет зрителей новыми неожиданными пейзажами, расскажет о редких животных и их постоянной борьбе за выживание. Мы недавно заключили соглашение в России с "Триколором" на трансляцию фильмов в качестве 4К: "Голубая планета", "Шерлок", "Шпион в дикой природе" и другие. Так что если у зрителей есть 4К-телевизор, я просто призываю искать эти фильмы.

Вы уже немного начали отвечать на этот вопрос, но все же, какие новые фильмы и сериалы готовит ваша студия и есть ли шанс, что их увидят в России?

Салим Мукаддам: Сегодня телевидение - это новое кино. Качество продуктов BBC означает, что все больше звезд первой величины приходят и работают с нами. Например, Ричард Гир в сериале "МатьОтецСын", Джон Бойега из "Звездных войн" - в сериале "Маленький топор", Майкл Шин в "Благих знамениях", Колин Фаррелл в "Северных водах" и другие артисты. У нас нет ограничений для талантливых актеров, которые к нам приходят. Это помогает нам привлечь новую аудиторию.

Меня волнует будущее нашего нового сериала "Стража" (The Watch), который снимается по мотивам романов Терри Пратчетта. Увидев его первые сцены, я понял, что это будет действительно захватывающим зрелищем и понравится поклонникам фантастики. Поэтому тем из вас, кому не хватает "Игры престолов", или тем, кто действительно полюбил "Манделорца", "Стража" должна прийтись по душе.

Сам очень жду выхода сериала "Маленький топор" (Small Axe). Он снимается сэром Стивом МакКуином. Это одно из самых громких имен в кино, и он снимает для нас сериал с участием лучших актеров, таких, например, как Джон Бойега и Летисия Райт. Герой этого сериала - иммигрант-афроамериканец в Великобритании. Это одна из тех историй, которые никогда по-настоящему не рассказываются в ведущих СМИ. Стив МакКуин провел пару лет, исследуя и объединяя некоторые поистине невероятные истории. Он захватывающе рассказывает зрителям историю о первом цветном полицейском в Великобритании. Два фильма из этой серии были отобраны для Каннского кинофестиваля в этом году. Это говорит о качестве проекта.

Мы выпускаем сериал об отношениях, основанный на бестселлере Дэвида Николса "Мы" (US), который известен в России. Том Холландер, он же продюсер, - в главной роли. Многие люди знают его по сериалу "Ночной менеджер". Новый сериал - не только блестящая история об отношениях, их конце и о том, как их заново начать. Это также визуально очень красивый проект, так как действие происходит в самых живописных городах Европы. Так что я уверен, что те, кто любит путешествовать, будут смотреть эту историю с удовольствием.

Еще у нас есть сериал "Жизнь" от создателей "Доктора Фостера". Это история разных, но взаимосвязанных друг с другом людей. Думаю, что он будет очень увлекательным зрелищем, затрагивающим сердце и эмоции зрителя.

Трансляцию свадьбы Меган Маркл и Принца Гарри, которую вела ВВС, запомнили многие. Зрители оценили такую работу. Фото: GettyImages

Будет ли продолжение "Шерлока", и какие новые форматы ожидаются? Кстати, трансляция королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, которую вы организовывали, в России прошла очень успешно. Вы готовите подобные сюрпризы для российской аудитории?

Салим Мукаддам: Я не уверен, что контролирую сюрпризы от королевской семьи и что там происходит (смеется). Но поверьте, что бы ни случилось, BBC будет одним из первых освещать эти события. И мы сделаем все возможное, чтобы представить их в России инновационными способами. По "Шерлоку" в настоящее время нет планов. Но всем поклонникам Бенедикта Камбербэтча советую посмотреть его в фильме "Брексит", который будет транслироваться на Viazat в рамках нашего нового соглашения. И, как я уже говорил, будет еще целый ряд новых сериалов, которые появятся на российских экранах в рамках этой сделки. Один из них - "Мы охотимся вместе" - это криминальная драма в жанре "кошки-мышки", которая была создана для UKTV - нашего кабельного телеканала. Это невероятно стильная постановка, хотя и довольно сложная. Но она должна понравиться молодой аудитории. Также у нас есть сериал "Незабытые" - уже четвертый сезон. Думаю, что это недооцененный фэнтези - сериал с элементами детектива.

Мы всегда стремимся выйти за рамки традиционного телевидения и пробовать новые форматы. Сейчас, например, производим первую серию короткометражных фильмов премиум-класса под названием "Мошенники" - от создателей сериалов "Отбросы" (Misfits) и "Вспомнить все связи" (Lovesick). Думаю, что они будут иметь такой же успех. Это будет 18 эпизодов, по 10 минут каждый. По замыслу все сосредоточено на последствиях случайных встреч, исследуются мораль и моногамия. Мы наблюдаем рост зрительского спроса на суперпремиум-контент и на такого рода формат. Посмотрим, как воспримут нашу новинку.

Вы довольны тем, как смотрят в России сделанные вами телешоу? Я сейчас имею в виду в первую очередь "Слабое звено" и Top Gear?

Салим Мукаддам: Шоу "Слабое звено" успешно везде, где у нас есть лицензии, оно очень хорошо идет в Великобритании каждый раз, когда перезапускается. И запуск последней версии на российском ТВ имел огромный успех. Я думаю, что Мария Киселева - великолепная ведущая. Мы надеемся, что сможем вывести на российский рынок еще больше шоу. Новая серия программы Top Gear возобновляет съемки в социально-удаленном формате. Создатели пользуются сегодняшними ограничениями и появившимися возможностями, чтобы посетить ряд мест, к которым у них до этого не было доступа. Полагаю, что один из эпизодов будет посвящен гонкам вокруг очень известного тематического парка в Великобритании, который обычно переполнен людьми. Но сейчас он пустует. Так что спортивные гонки на электрических спортивных автомобилях могут стать настоящим удовольствием для зрителей.