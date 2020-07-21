Видео: В Австралии продают экологически чистый остров за 17 млн долларов

В Австралии выставлен на продажу частный "Тыквенный остров" (Pumpkin Island). Как сообщает CNN, расположенный на рифе в 14 километрах к востоку от побережья пятого континента крохотный островок предлагается покупателям за 25 миллионов австралийских долларов (17 миллионов долларов США). За эту сумму новый владелец сможет пользоваться "райским уголком" и сдавать его в лизинг до 2046 года.

Уточняется, что добраться со стороны материка до "Тыквенного острова" можно за несколько минут по воздуху или на катере всего за полчаса. На самом островке имеется несколько коттеджей, рассчитанных на 34 гостя, два бунгало, бар, вертолетная площадка, частный пляж и бухта с устрицами.

"Это идеальное время для того, чтобы провести карантин в период пандемии", - утверждают его нынешние владельцы Уэйн и Лоурес Рамбл. Причина продажи, утверждают они, заключается в стремлении перебраться поближе к своим родственникам в Новой Зеландии.

По словам четы Рамбл, которые приобрели "Тыквенный остров" в 2003 году за 909 тысяч долларов США, его изюминка заключается в полной экологичности. Здесь установлены возобновляемые источники электроэнергии, которые используют энергию солнца и воды. Кроме того, налаженная система фильтров очищает дождевую воду до состояния питьевой.