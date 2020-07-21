Военная полиция РФ контролирует движение на трассе М-4

Во вторник наши солдаты и офицеры обеспечили безопасный проезд колонны гражданских автомобилей по стратегической трассе М-4 в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил представитель военной полиции РФ Виталий Мироненко.

Эта важнейшая автодорога соединяет населенные пункты прибрежной зоны страны с ее северной частью. В частности, с крупнейшим городом Сирии - Алеппо. "Подразделения военной полиции сопровождают машины местных жителей по маршруту Айн-иса - Телль-тамр и обратно протяженностью 320 километров. В ходе патрулирования выполняется задача беспрепятственного проезда гражданских автомобильных колонн и мирного населения", - уточнил российский офицер.

На маршрут военные отправляются на бронетранспортерах БТР-82А, бронемашинах "Тигр" и "Тайфун".

Этот путь начинается в населенном пункте Айн-иса, который долгое время контролировали боевики. Сейчас это селение свободно от террористов. Однако местным жителям пока без сопровождения военных опасно двигаться по местным дорогам. Поэтому маршрут движения рассчитан по минутам. При его разработке было учтено даже время для совершения намаза.

Обычно трассу М-4 наши военные патрулируют совместно с турецкими коллегами. Это предусмотрено Меморандумом, подписанным президентами России и Турции.

Согласно тем же договоренностям, российские военные полицейские во взаимодействии с пограничной службой Сирии контролируют соблюдение пунктов Меморандума, касающихся вывода подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.