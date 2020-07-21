Возрождение маккартизма обернется для США трагедией

Аналитики и обозреватели западных стран отмечают, что сдерживание американскими политиканами всестороннего продвижения китайской стратегии развития и открытости внешнему миру не только отражает их стремление к гегемонии и демонстрирует застарелое мышление категориями времен холодной войны, но разоблачает их растущую стратегическую тревогу и неуверенность. В то время, когда в США эпидемия COVID-19 уже вышла из-под контроля, а на улицах городов наблюдается эскалация насилия и протестов, не утихают беспорядки и не смолкает стрельба, Белый дом пошел на отчаянный риск - спровоцировав идеологическую конфронтацию, он публично продемонстрировал свое стремление к возрождению маккартизма.

Безусловно, это нанесло серьезный удар по китайско-американским отношениям. Как известно, взаимодействие между разными странами мира должно формироваться, в первую очередь, на основе взаимопонимания и взаимного уважения. Китаем руководит именно Коммунистическая партия, против членов которой Штаты проявляют необоснованную агрессию и вводят санкции. В самом начале установления дипломатических отношений между Китаем и США американская сторона совершенно ясно понимала роль партии в КНР. Теперь некоторые американские политиканы, нарушая базовые нормы дипломатии между державами и базовые нормы международных отношений, открыто занимают агрессивную конфронтационную позицию по отношению не только к КПК, но и, фактически, по отношению ко всему народу Китая. Их действия нельзя назвать никак иначе, как абсурдными и деструктивными.

Народ Китая всегда стремился и продолжает стремиться к миру, рассматривает отношения между КНР и США с точки зрения стратегической высоты и долгосрочного и стабильного развития. Китайская сторона надеется на конструктивное решение разногласий путем переговоров и консультаций. Если же американские политиканы продолжат провокации, китайский народ непременно примет ответные меры в целях защиты своих законных прав и интересов развития.