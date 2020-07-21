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21.07.2020 18:31
Рубрика: В мире

100 дней на зачистку

Введет ли Трамп федеральных силовиков в Чикаго и Нью-Йорк?
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Стремящийся к переизбранию Дональд Трамп, у которого в запасе остается чуть более ста дней до завершения президентской кампании в США, преисполнен решимости как можно скорее навести порядок в погрузившейся в хаос антирасистских протестов Америке. Фактор времени и падающие рейтинги вынуждают республиканца Трампа действовать предельно жестко по отношению к отдельным городам и штатам, возглавляемым политиками оппозиционной ему Демократической партии.
Протестующие в Чикаго пришли в ярость, когда через их толпу попыталась проехать машина полиции. Фото: AP Протестующие в Чикаго пришли в ярость, когда через их толпу попыталась проехать машина полиции. Фото: AP
Протестующие в Чикаго пришли в ярость, когда через их толпу попыталась проехать машина полиции. Фото: AP

Представители этой политсилы прочно оседлали непрекращающиеся беспорядки на расовой почве, стремятся с помощью них нанести максимальный электоральный ущерб нынешнему хозяину Белого дома и тем самым провести в президентскую резиденцию на Пенсильвания-авеню своего кандидата Джозефа Байдена.

Фото: Reuters
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Частично усмирив с помощью федеральных силовых агентств подконтрольный демократам Портленд (штат Орегон), теперь Трамп нацелился на другую вотчину сторонников демпартии - Чикаго (штат Иллинойс). В этот третий по числу жителей город Америки и политическую родину экс-президента США Барака Обамы (был сенатором от Иллинойса) федералы могут быть переброшены уже на этой неделе.

Основной предлог Белого дома для ввода силовиков - немедленное обеспечение правопорядка и безопасности граждан в охваченном волнениями Чикаго - сложно оспорить. Действительно, погрузившийся в пучину гражданского противостояния мегаполис уже мало чем отличается от гангстерской столицы США начала 20 века. Так, по данным газеты Chicago Tribune, только за последние три дня - с минувшей пятницы по понедельник - огнестрельные ранения получил 71 горожанин. А по сравнению с прошлым годом уровень преступности подскочил на 50 процентов и всем очевидно, что местная полиция справиться с разгулом криминала не в состоянии.

"Как насчет Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты...И сколько будет за лето? Это, однозначно, хуже, чем в Афганистане", - эмоционально заявил Трамп журналистам в понедельник. - Все такие города управляются теми же самыми либеральными демократами. А если президентство получит Байден, так будет по всей стране. Вся страна полетит в ад". Этого Дональд Трамп обещает не допустить.

Явно недемократические методы усмирения федеральными агентами протестующих активистов, в том числе движения "Жизни черных имеют значение", в последнее время подвергаются острой критике. В соцсетях вирусно распространяются видеоролики об избиении демонстрантов людьми в тактической экипировке и без опознавательных знаков.

Мэр Чикаго и член демократической партии Лори Лайтфут выступала категорически против того, чтобы сотрудники федеральных силовых ведомств участвовали в подавлении беспорядков в ее городе, и направила в Белый дом соответствующее письмо. "Нам не нужны федеральные агенты без знаков различия, хватающие людей на улицах и удерживающие их, по-моему мнению, незаконно. Мы не допустим тиранию в Чикаго", - заявила Лайтфут либеральному и близкому к демпартии телеканалу MSNBC.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Ее словам вторили и многочисленные демонстранты, которые под лозунгами "Трамп, вон из Чикаго!" провели во вторник шествие по улицам мегаполиса. Мэрия была даже вынуждена развести мосты через идущую через центр города реку с тем, чтобы собравшиеся не добрались до конечного пункта - небоскреба с ненавистным им названием Trump Tower.

Впрочем, едва ли это остановит президента США от реализации планов по "зачистке" города от "радикальных левых анархистов" и "внутренних террористов" - именно так Трамп регулярно называет протестующих. Более того, после Чикаго федеральные силы могут быть введены в протестующий и также утопающий в разгуле преступности Нью-Йорк. Такой шаг, по мнению комментаторов, приведет к еще большей эскалации внутренней напряженности, межпартийного противостояния и гражданской поляризации в США на финальном отрезке предвыборной президентской гонки.

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