Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета

Ученые выяснили возможность взаимосвязи потребления фруктов и овощей с предупреждением заболевания сахарным диабетом второго типа. Участниками исследования стали 20 тысяч жителей из восьми европейских стран.

Как сообщает British Medical Journal, у более чем 12 тысяч человек из них подтвердился диабет второго типа, еще 16 тысяч были выбраны случайным методом в качестве контроля.

Считается, что активное потребление свежих фруктов и овощей помогает снизить риск развития сахарного диабета второго типа, но научные данные об этом до сих пор были противоречивыми. Ученые решили проверить это с помощью измерения уровня витамина C и каротиноидов в крови "диабетчиков" и здоровых людей.

Научная группа под руководством Ниты Форухи из Кембриджского университета получила данные о результатах анализа крови у участников эксперимента с 1991 по 2007 год. Сделав корректировку на их возраст, пол, социально-экономический статус, образ жизни и уровень ожирения, исследователи пришли к выводу, что у людей с самым высоким уровнем витамина C и каротиноидов риск развития сахарного диабета снижается от сорока до пятидесяти процентов.

По мнению авторов исследовательской работы, даже небольшое увеличение потребления фруктов и овощей у тех, кто обычно ест их редко, помогает снизить риск развития диабета второго типа. В работе подчеркивается, что для окончательной установки взаимосвязи будут проводиться дальнейшие наблюдения.