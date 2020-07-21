За что в Латвии будут лишать вида на жительство

С любопытством разглядывал месяц назад фото-курьез, на котором симпатичный котенок стоял на задних лапах перед полицейским, пока тот выписывал хвостатому штраф не то за нарушение санитарного режима в период пандемии COVID-19, не то лишает Ваську вида на жительство.

Улыбка и по сей день не покидала бы автора этих строк, глядя на этот шутливый сюжет из мира животных, если уже во второй половине дня 21 июля с берегов полноводной Даугавы, где зарегистрировано 1193 случая заражения коронавирусом, не пришла реакция на знакомый мотив, но уже от ста разгневанных господ из законодательного органа страны. В сейме, сообщает латвийский портал bb.lv, в окончательном чтении приняли поправки к закону, который разрешает аннулировать визы и даже виды на жительство (ВНЖ) жителям третьих стран за нарушение самоизоляции.

Кстати, решать - карать или миловать - поручено Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ), которое будет оперативно реагировать на сигналы от органов здравоохранения, государственной полиции или полиции самоуправления о том, что иностранец нарушил условия карантина или ограничения на скопление людей.

Правда, нарушителя, как и принято в судебной практике, не будут лишать последнего слова. Иностранцу предоставят возможность изложить объяснения, и каждый конкретный случай правоохранители будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Местные аналитики обратили внимание, что так же, как и больше десяти лет назад, когда в парламенте единогласно голосовали за предоставление ВНЖ в обмен на солидную оплату недвижимости в стране, большинство депутатов проголосовали и на этот раз за жесткие дисциплинарные меры.

Правда, поясняют в сейме, чтобы закон окончательно вступил в силу, его еще должен скрепить своей подписью в Рижском замке президент страны. А глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич уточнил накануне, что данные условия будут относиться ко всем получателям ВНЖ. "Это миф, что их получили в основном граждане России и Беларуси - круг получателей ВНЖ значительно шире", - утверждал министр, добавив, что нарушителей можно будет на первый случай и оштрафовать - на сумму до двух тысяч евро.

Остается добавить, что с 16 июля в этой прибалтийской республике регистрируют и каждого путешественника, который прибыл в страну, воспользовавшись услугами международного перевозчика.