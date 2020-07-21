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21.07.2020 16:12
Рубрика: Экономика

За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

За первые шесть месяцев этого года Пенсионный фонд России выдал более 590 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году

По ее данным, общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за тот же период превысила 110 млрд рублей. Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография".

В Пенсионном фонде отмечают, что число выданных сертификатов возросло на 95% относительно того же периода прошлого года. Такую динамику связывают с расширением программы, - с этого года материнский капитал в размере 466 617 рублей полагается при появлении в семье первого ребенка, а не второго, как было прежде. Семье с двумя детьми полагается увеличение материнского капитала еще на 150 тысяч рублей.
Что нужно знать о выплатах из средств маткапитала

Кроме того, отмечают в Пенсионном фонде, с 15 апреля получение материнского капитала происходит в беззаявительном порядке. Сигналом к оформлению документов становится регистрация новорожденного в отделе ЗАГСа, родителям же приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. За три месяца программы так были выписаны уже 230 тысяч сертификатов.

Ведомство упростило и порядок использования маткапитала на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. По статистике, именно такие цели выбирают 60% семей, получивших материнский капитал. Теперь родителям при обращении в банк надо просто подать соответствующее заявление. Все необходимые процедуры согласования пройдут в автоматическом режиме.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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