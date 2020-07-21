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21.07.2020 10:46
Рубрика: Общество

За сутки в России зафиксировано 5842 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5842 случая COVID-19 в 81 регионе. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 602
  • 2. Ханты-Мансийский АО - 228
  • 3. Свердловская область - 227
  • 4. Нижегородская область - 196
  • 5. Санкт-Петербург - 189
  • 6. Алтайский край - 185
  • 7. Иркутская область - 181
  • 8. Ямало-Ненецкий АО - 178
  • 9. Мурманская область - 172
  • 10. Московская область - 149
  • 11. Челябинская область - 130
  • 12. Красноярский край - 127
  • 13. Хабаровский край - 126
  • 14. Ростовская область - 123
  • 15. Томская область - 115
  • 16. Оренбургская область - 114
  • 17. Ульяновская область - 110
  • 18. Ставропольский край - 109
  • 19. Тюменская область - 106
  • 20. Омская область - 104
  • 21. Новосибирская область - 102
  • 22. Волгоградская область - 95
  • 23. Саратовская область - 94
  • 24. Приморский край - 94
  • 25. Воронежская область - 90
  • 26. Архангельская область - 81
  • 27. Краснодарский край - 78
  • 28. Пермский край - 73
  • 29. Сахалинская область - 63
  • 30. Ивановская область - 61
  • 31. Кемеровская область - 61
  • 32. Республика Коми - 58
  • 33. Кировская область - 58
  • 34. Самарская область - 57
  • 35. Курганская область - 47
  • 36. Чувашская Республика - 46
  • 37. Республика Тыва - 45
  • 38. Тульская область - 44
  • 39. Ленинградская область - 44
  • 40. Республика Саха (Якутия) - 44
  • 41. Белгородская область - 41
  • 42. Тамбовская область - 41
  • 43. Республика Дагестан - 41
  • 44. Пензенская область - 40
  • 45. Ярославская область - 39
  • 46. Республика Башкортостан - 38
  • 47. Владимирская область - 37
  • 48. Республика Бурятия - 37
  • 49. Республика Мордовия - 36
  • 50. Рязанская область - 35
  • 51. Калужская область - 34
  • 52. Камчатский край - 34
  • 53. Астраханская область - 32
  • 54. Удмуртская Республика - 32
  • 55. Республика Татарстан - 30
  • 56. Орловская область - 29
  • 57. Курская область - 28
  • 58. Республика Марий Эл - 28
  • 59. Республика Алтай - 28
  • 60. Амурская область - 28
  • 61. Республика Адыгея - 27
  • 62. Вологодская область - 26
  • 63. Карачаево-Черкесская Республика - 25
  • 64. Забайкальский край - 25
  • 65. Тверская область - 24
  • 66. Брянская область - 23
  • 67. Республика Хакасия - 21
  • 68. Новгородская область - 20
  • 69. Смоленская область - 19
  • 70. Псковская область - 16
  • 71. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  • 72. Республика Северная Осетия - 15
  • 73. Республика Крым - 14
  • 74. Липецкая область - 13
  • 75. Республика Карелия - 13
  • 76. Калининградская область - 11
  • 77. Республика Ингушетия - 11
  • 78. Костромская область - 10
  • 79. Чеченская Республика - 10
  • 80. Магаданская область - 7
  • 81. Еврейская АО - 2

Всего в России зарегистрировано 783 328 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%
  • 2. Московская область 0,2%
  • 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%
  • 4. Смоленская область, Еврейская АО, Калининградская область 0,4%
  • 5. Орловская область, Калужская область, Псковская область, Курская область, Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%
За сутки подтверждено 153 летальных случаев:
  1. Санкт-Петербург - 27
  2. Москва - 17
  3. Красноярский край - 16
  4. Свердловская область - 10
  5. Московская область - 6
  6. Нижегородская область - 6
  7. Новосибирская область - 6
  8. Тульская область - 5
  9. Владимирская область - 4
  10. Ростовская область - 4
  11. Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  12. Архангельская область - 3
  13. Мурманская область - 3
  14. Удмуртская Республика - 3
  15. Республика Бурятия - 3
  16. Тверская область - 2
  17. Ярославская область - 2
  18. Республика Татарстан - 2
  19. Оренбургская область - 2
  20. Самарская область - 2
  21. Саратовская область - 2
  22. Омская область - 2
  23. Приморский край - 2
  24. Ивановская область - 1
  25. Орловская область - 1
  26. Смоленская область - 1
  27. Ленинградская область - 1
  28. Новгородская область - 1
  29. Псковская область - 1
  30. Краснодарский край - 1
  31. Астраханская область - 1
  32. Волгоградская область - 1
  33. Республика Дагестан - 1
  34. Ставропольский край - 1
  35. Республика Чувашия - 1
  36. Пермский край - 1
  37. Кировская область - 1
  38. Пензенская область - 1
  39. Ульяновская область - 1
  40. Республика Хакасия - 1
  41. Иркутская область - 1
  42. Томская область - 1
  43. Хабаровский край - 1

За весь период по России умерло 12 580 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 782 человека:
  1. Москва - 853
  2. Красноярский край - 431
  3. Свердловская область - 404
  4. Ханты-Мансийский АО - 389
  5. Вологодская область - 340
  6. Иркутская область - 337
  7. Московская область - 334
  8. Нижегородская область - 245
  9. Ростовская область - 226
  10. Алтайский край - 226
  11. Ямало-Ненецкий автономный округ - 213
  12. Челябинская область - 182
  13. Ульяновская область - 166
  14. Архангельская область - 161
  15. Республика Тыва - 134
  16. Владимирская область - 131
  17. Ивановская область - 125
  18. Тамбовская область - 125
  19. Рязанская область - 121
  20. Воронежская область - 114
  21. Забайкальский край - 111
  22. Омская область - 108
  23. Ярославская область - 107
  24. Республика Коми - 107
  25. Камчатский край - 107
  26. Оренбургская область - 106
  27. Республика Саха (Якутия) - 105
  28. Курская область - 104
  29. Калужская область - 98
  30. Краснодарский край - 98
  31. Астраханская область - 97
  32. Новосибирская область - 96
  33. Пермский край - 95
  34. Санкт-Петербург - 93
  35. Саратовская область - 88
  36. Республика Дагестан - 84
  37. Ставропольский край - 80
  38. Мурманская область - 77
  39. Амурская область - 76
  40. Республика Хакасия - 72
  41. Хабаровский край - 72
  42. Орловская область - 70
  43. Приморский край - 70
  44. Республика Ингушетия - 69
  45. Карачаево-Черкесская Республика - 67
  46. Кировская область - 66
  47. Самарская область - 66
  48. Томская область - 66
  49. Волгоградская область - 64
  50. Республика Башкортостан - 60
  51. Республика Мордовия - 56
  52. Курганская область - 56
  53. Новгородская область - 55
  54. Смоленская область - 52
  55. Белгородская область - 51
  56. Республика Татарстан - 48
  57. Кемеровская область - 45
  58. Тульская область - 44
  59. Брянская область - 41
  60. Республика Бурятия - 40
  61. Калининградская область - 37
  62. Удмуртская Республика - 37
  63. Республика Алтай - 31
  64. Республика Крым - 28
  65. Республика Марий Эл - 28
  66. Сахалинская область - 28
  67. Псковская область - 26
  68. Костромская область - 25
  69. Липецкая область - 25
  70. Республика Калмыкия - 25
  71. Пензенская область - 24
  72. Кабардино-Балкарская Республика - 21
  73. Тюменская область - 21
  74. Республика Адыгея - 20
  75. Республика Чувашия - 20
  76. Ленинградская область - 16
  77. Еврейская автономная область - 12
  78. Республика Карелия - 11
  79. Тверская область - 6
  80. Ненецкий автономный округ - 6
  81. Чеченская Республика - 5
  82. Республика Северная Осетия - Алания - 3
  83. Магаданская область - 2
  84. Севастополь - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России 562 384 человек.

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