За сутки в России зафиксировано 5842 случая COVID-19

За сутки в России подтверждено 5842 случая COVID-19 в 81 регионе. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 602

2. Ханты-Мансийский АО - 228

3. Свердловская область - 227

4. Нижегородская область - 196

5. Санкт-Петербург - 189

6. Алтайский край - 185

7. Иркутская область - 181

8. Ямало-Ненецкий АО - 178

9. Мурманская область - 172

10. Московская область - 149

11. Челябинская область - 130

12. Красноярский край - 127

13. Хабаровский край - 126

14. Ростовская область - 123

15. Томская область - 115

16. Оренбургская область - 114

17. Ульяновская область - 110

18. Ставропольский край - 109

19. Тюменская область - 106

20. Омская область - 104

21. Новосибирская область - 102

22. Волгоградская область - 95

23. Саратовская область - 94

24. Приморский край - 94

25. Воронежская область - 90

26. Архангельская область - 81

27. Краснодарский край - 78

28. Пермский край - 73

29. Сахалинская область - 63

30. Ивановская область - 61

31. Кемеровская область - 61

32. Республика Коми - 58

33. Кировская область - 58

34. Самарская область - 57

35. Курганская область - 47

36. Чувашская Республика - 46

37. Республика Тыва - 45

38. Тульская область - 44

39. Ленинградская область - 44

40. Республика Саха (Якутия) - 44

41. Белгородская область - 41

42. Тамбовская область - 41

43. Республика Дагестан - 41

44. Пензенская область - 40

45. Ярославская область - 39

46. Республика Башкортостан - 38

47. Владимирская область - 37

48. Республика Бурятия - 37

49. Республика Мордовия - 36

50. Рязанская область - 35

51. Калужская область - 34

52. Камчатский край - 34

53. Астраханская область - 32

54. Удмуртская Республика - 32

55. Республика Татарстан - 30

56. Орловская область - 29

57. Курская область - 28

58. Республика Марий Эл - 28

59. Республика Алтай - 28

60. Амурская область - 28

61. Республика Адыгея - 27

62. Вологодская область - 26

63. Карачаево-Черкесская Республика - 25

64. Забайкальский край - 25

65. Тверская область - 24

66. Брянская область - 23

67. Республика Хакасия - 21

68. Новгородская область - 20

69. Смоленская область - 19

70. Псковская область - 16

71. Кабардино-Балкарская Республика - 16

72. Республика Северная Осетия - 15

73. Республика Крым - 14

74. Липецкая область - 13

75. Республика Карелия - 13

76. Калининградская область - 11

77. Республика Ингушетия - 11

78. Костромская область - 10

79. Чеченская Республика - 10

80. Магаданская область - 7

81. Еврейская АО - 2 Всего в России зарегистрировано 783 328 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%

2. Московская область 0,2%

3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%

4. Смоленская область, Еврейская АО, Калининградская область 0,4%

5. Орловская область, Калужская область, Псковская область, Курская область, Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5% За сутки подтверждено 153 летальных случаев: Санкт-Петербург - 27 Москва - 17 Красноярский край - 16 Свердловская область - 10 Московская область - 6 Нижегородская область - 6 Новосибирская область - 6 Тульская область - 5 Владимирская область - 4 Ростовская область - 4 Ямало-Ненецкий автономный округ - 4 Архангельская область - 3 Мурманская область - 3 Удмуртская Республика - 3 Республика Бурятия - 3 Тверская область - 2 Ярославская область - 2 Республика Татарстан - 2 Оренбургская область - 2 Самарская область - 2 Саратовская область - 2 Омская область - 2 Приморский край - 2 Ивановская область - 1 Орловская область - 1 Смоленская область - 1 Ленинградская область - 1 Новгородская область - 1 Псковская область - 1 Краснодарский край - 1 Астраханская область - 1 Волгоградская область - 1 Республика Дагестан - 1 Ставропольский край - 1 Республика Чувашия - 1 Пермский край - 1 Кировская область - 1 Пензенская область - 1 Ульяновская область - 1 Республика Хакасия - 1 Иркутская область - 1 Томская область - 1 Хабаровский край - 1 За весь период по России умерло 12 580 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 782 человека: Москва - 853 Красноярский край - 431 Свердловская область - 404 Ханты-Мансийский АО - 389 Вологодская область - 340 Иркутская область - 337 Московская область - 334 Нижегородская область - 245 Ростовская область - 226 Алтайский край - 226 Ямало-Ненецкий автономный округ - 213 Челябинская область - 182 Ульяновская область - 166 Архангельская область - 161 Республика Тыва - 134 Владимирская область - 131 Ивановская область - 125 Тамбовская область - 125 Рязанская область - 121 Воронежская область - 114 Забайкальский край - 111 Омская область - 108 Ярославская область - 107 Республика Коми - 107 Камчатский край - 107 Оренбургская область - 106 Республика Саха (Якутия) - 105 Курская область - 104 Калужская область - 98 Краснодарский край - 98 Астраханская область - 97 Новосибирская область - 96 Пермский край - 95 Санкт-Петербург - 93 Саратовская область - 88 Республика Дагестан - 84 Ставропольский край - 80 Мурманская область - 77 Амурская область - 76 Республика Хакасия - 72 Хабаровский край - 72 Орловская область - 70 Приморский край - 70 Республика Ингушетия - 69 Карачаево-Черкесская Республика - 67 Кировская область - 66 Самарская область - 66 Томская область - 66 Волгоградская область - 64 Республика Башкортостан - 60 Республика Мордовия - 56 Курганская область - 56 Новгородская область - 55 Смоленская область - 52 Белгородская область - 51 Республика Татарстан - 48 Кемеровская область - 45 Тульская область - 44 Брянская область - 41 Республика Бурятия - 40 Калининградская область - 37 Удмуртская Республика - 37 Республика Алтай - 31 Республика Крым - 28 Республика Марий Эл - 28 Сахалинская область - 28 Псковская область - 26 Костромская область - 25 Липецкая область - 25 Республика Калмыкия - 25 Пензенская область - 24 Кабардино-Балкарская Республика - 21 Тюменская область - 21 Республика Адыгея - 20 Республика Чувашия - 20 Ленинградская область - 16 Еврейская автономная область - 12 Республика Карелия - 11 Тверская область - 6 Ненецкий автономный округ - 6 Чеченская Республика - 5 Республика Северная Осетия - Алания - 3 Магаданская область - 2 Севастополь - 1 За весь период выписано по выздоровлению по России 562 384 человек. Ученый назвал количество "нулевых пациентов" с коронавирусом в России