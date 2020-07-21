За сутки в России зафиксировано 5842 случая COVID-19

За сутки в России подтверждено 5842 случая COVID-19 в 81 регионе. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 602
- 2. Ханты-Мансийский АО - 228
- 3. Свердловская область - 227
- 4. Нижегородская область - 196
- 5. Санкт-Петербург - 189
- 6. Алтайский край - 185
- 7. Иркутская область - 181
- 8. Ямало-Ненецкий АО - 178
- 9. Мурманская область - 172
- 10. Московская область - 149
- 11. Челябинская область - 130
- 12. Красноярский край - 127
- 13. Хабаровский край - 126
- 14. Ростовская область - 123
- 15. Томская область - 115
- 16. Оренбургская область - 114
- 17. Ульяновская область - 110
- 18. Ставропольский край - 109
- 19. Тюменская область - 106
- 20. Омская область - 104
- 21. Новосибирская область - 102
- 22. Волгоградская область - 95
- 23. Саратовская область - 94
- 24. Приморский край - 94
- 25. Воронежская область - 90
- 26. Архангельская область - 81
- 27. Краснодарский край - 78
- 28. Пермский край - 73
- 29. Сахалинская область - 63
- 30. Ивановская область - 61
- 31. Кемеровская область - 61
- 32. Республика Коми - 58
- 33. Кировская область - 58
- 34. Самарская область - 57
- 35. Курганская область - 47
- 36. Чувашская Республика - 46
- 37. Республика Тыва - 45
- 38. Тульская область - 44
- 39. Ленинградская область - 44
- 40. Республика Саха (Якутия) - 44
- 41. Белгородская область - 41
- 42. Тамбовская область - 41
- 43. Республика Дагестан - 41
- 44. Пензенская область - 40
- 45. Ярославская область - 39
- 46. Республика Башкортостан - 38
- 47. Владимирская область - 37
- 48. Республика Бурятия - 37
- 49. Республика Мордовия - 36
- 50. Рязанская область - 35
- 51. Калужская область - 34
- 52. Камчатский край - 34
- 53. Астраханская область - 32
- 54. Удмуртская Республика - 32
- 55. Республика Татарстан - 30
- 56. Орловская область - 29
- 57. Курская область - 28
- 58. Республика Марий Эл - 28
- 59. Республика Алтай - 28
- 60. Амурская область - 28
- 61. Республика Адыгея - 27
- 62. Вологодская область - 26
- 63. Карачаево-Черкесская Республика - 25
- 64. Забайкальский край - 25
- 65. Тверская область - 24
- 66. Брянская область - 23
- 67. Республика Хакасия - 21
- 68. Новгородская область - 20
- 69. Смоленская область - 19
- 70. Псковская область - 16
- 71. Кабардино-Балкарская Республика - 16
- 72. Республика Северная Осетия - 15
- 73. Республика Крым - 14
- 74. Липецкая область - 13
- 75. Республика Карелия - 13
- 76. Калининградская область - 11
- 77. Республика Ингушетия - 11
- 78. Костромская область - 10
- 79. Чеченская Республика - 10
- 80. Магаданская область - 7
- 81. Еврейская АО - 2
Всего в России зарегистрировано 783 328 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%
- 2. Московская область 0,2%
- 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%
- 4. Смоленская область, Еврейская АО, Калининградская область 0,4%
- 5. Орловская область, Калужская область, Псковская область, Курская область, Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,5%
За сутки подтверждено 153 летальных случаев:
- Санкт-Петербург - 27
- Москва - 17
- Красноярский край - 16
- Свердловская область - 10
- Московская область - 6
- Нижегородская область - 6
- Новосибирская область - 6
- Тульская область - 5
- Владимирская область - 4
- Ростовская область - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Архангельская область - 3
- Мурманская область - 3
- Удмуртская Республика - 3
- Республика Бурятия - 3
- Тверская область - 2
- Ярославская область - 2
- Республика Татарстан - 2
- Оренбургская область - 2
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 2
- Омская область - 2
- Приморский край - 2
- Ивановская область - 1
- Орловская область - 1
- Смоленская область - 1
- Ленинградская область - 1
- Новгородская область - 1
- Псковская область - 1
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Волгоградская область - 1
- Республика Дагестан - 1
- Ставропольский край - 1
- Республика Чувашия - 1
- Пермский край - 1
- Кировская область - 1
- Пензенская область - 1
- Ульяновская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Иркутская область - 1
- Томская область - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период по России умерло 12 580 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 782 человека:
- Москва - 853
- Красноярский край - 431
- Свердловская область - 404
- Ханты-Мансийский АО - 389
- Вологодская область - 340
- Иркутская область - 337
- Московская область - 334
- Нижегородская область - 245
- Ростовская область - 226
- Алтайский край - 226
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 213
- Челябинская область - 182
- Ульяновская область - 166
- Архангельская область - 161
- Республика Тыва - 134
- Владимирская область - 131
- Ивановская область - 125
- Тамбовская область - 125
- Рязанская область - 121
- Воронежская область - 114
- Забайкальский край - 111
- Омская область - 108
- Ярославская область - 107
- Республика Коми - 107
- Камчатский край - 107
- Оренбургская область - 106
- Республика Саха (Якутия) - 105
- Курская область - 104
- Калужская область - 98
- Краснодарский край - 98
- Астраханская область - 97
- Новосибирская область - 96
- Пермский край - 95
- Санкт-Петербург - 93
- Саратовская область - 88
- Республика Дагестан - 84
- Ставропольский край - 80
- Мурманская область - 77
- Амурская область - 76
- Республика Хакасия - 72
- Хабаровский край - 72
- Орловская область - 70
- Приморский край - 70
- Республика Ингушетия - 69
- Карачаево-Черкесская Республика - 67
- Кировская область - 66
- Самарская область - 66
- Томская область - 66
- Волгоградская область - 64
- Республика Башкортостан - 60
- Республика Мордовия - 56
- Курганская область - 56
- Новгородская область - 55
- Смоленская область - 52
- Белгородская область - 51
- Республика Татарстан - 48
- Кемеровская область - 45
- Тульская область - 44
- Брянская область - 41
- Республика Бурятия - 40
- Калининградская область - 37
- Удмуртская Республика - 37
- Республика Алтай - 31
- Республика Крым - 28
- Республика Марий Эл - 28
- Сахалинская область - 28
- Псковская область - 26
- Костромская область - 25
- Липецкая область - 25
- Республика Калмыкия - 25
- Пензенская область - 24
- Кабардино-Балкарская Республика - 21
- Тюменская область - 21
- Республика Адыгея - 20
- Республика Чувашия - 20
- Ленинградская область - 16
- Еврейская автономная область - 12
- Республика Карелия - 11
- Тверская область - 6
- Ненецкий автономный округ - 6
- Чеченская Республика - 5
- Республика Северная Осетия - Алания - 3
- Магаданская область - 2
- Севастополь - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России 562 384 человек.