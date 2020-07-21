Жилые дома должны простоять не менее 50 лет

Срок службы жилых домов сейчас определяется сводом правил "Здания и сооружения. Правила эксплуатации", сообщает Минстрой. Обращение от Союза потребителей России в ведомство пока не поступало, поясняет пресс-служба министерства.

Сводом правил установлены рекомендуемые минимальные сроки службы зданий. Так, примерный срок службы зданий массового строительства в обычных условиях - не менее 50 лет. Для уникальных зданий и сооружений - не менее 100 лет.

Расчетные сроки службы элементов и систем зданий могут отличаться от этих и должны быть определены генпроектировщиком по согласованию с заказчиком, сказано в документе.

Об обращении Союза потребителей в министерство с предложением утвердить метод оценки сроков службы жилых домов сообщили "Известия". Это дало бы возможность покупателям квартиры оценить, сколько они смогут прожить в этом доме до момента, когда он станет аварийным, считают авторы письма.