5 августа Samsung выпустит новый суперсмартфон. Что о нем известно

Компания Samsung 5 августа намерена провести онлайн-мероприятие Unpacked, на котором, как ожидается, будет представлен новый флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra - он станет старшим в модельном ряду.

В распоряжении Winfuture.de оказались изображения и характеристики будущего супердевайса.

Согласно имеющимся данным, Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит новый стилус S Pen c временем отклика 9 миллисекунд и камеру на 108 Мп с лазерной фокусировкой и оптическим зумом 5x.

Покупатели аппарата также получат Xbox Game Pass с доступом к более чем 90 играм в Project xCloud - потоковом сервисе для геймеров.

Galaxy Note 20 Ultra обзаведется 6,9-дюймовым безрамочным OLED-экраном с разрешением 3200x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass 7. Европейская версия получит процессор Exynos 990 Octacore.

Емкость аккумулятора новинки составит 4500 мАч, быстрая зарядка позволит пополнять запас энергии на 50 процентов за полчаса. В качестве бонуса - два слота для SIM-карт и поддержка eSIM.

Точной информации о цене устройства нет, но с высокой долей вероятности она превысит тысячу евро, более 82 тысяч рублей.