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22.07.2020 20:10
Рубрика: Власть

Отметят по добру

Ассоциация юристов вручит премию за защиту социальных прав
Текст: Петр Орлов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Ассоциация юристов России дополнила высшую юридическую премию "Юрист года" специальной номинацией: за защиту трудовых и социальных прав.

Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям. Обычно премия вручается по пяти номинациям. Но в этом году АЮР ввела специальную шестую номинацию. Сегодня защита социальных прав становится одним из приоритетных направлений, и юристы, отличившиеся на этом поприще, пополнят списки лучших в профессии.

Начался отбор кандидатов на премию "Юрист года"

Прием документов на соискание премии уже начался. "Все документы и материалы представляются в советы региональных отделений АЮР или в Совет премии с 15 июля по 15 сентября 2020 года", - сообщили в ассоциации.

Каждый раз вручение премии становится большим днем для юридического сообщества. Церемония проходит в профессиональный праздник правоведов - День юриста. В Ассоциации юристов России подчеркивают, что премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. Получить подробную информацию о премии и порядке ее присуждения, а также скачать образцы документов для подачи заявок можно на сайте Ассоциации юристов России.

Кроме того, сейчас проходит сбор на соискание Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского. Вручение состоится осенью во Владимирской области.

Власть Право

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