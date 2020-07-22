Власти Австрии, где еще 15 июня минздрав отменил обязательное ношение масок в магазинах, музеях и школах, решили вновь ужесточить санитарные требования. Как объявил канцлер Австрии Себастиан Курц, с пятницы граждане не смогут появляться в торговых центрах, банковских и почтовых отделениях без защитных респираторов.

Поначалу Австрии удалось взять заболеваемость коронавирусом под контроль успешнее, чем многим другим странам Европы, поэтому местные власти одними из первых пошли на смягчение санитарных ограничений. Но в последние недели цифры вновь пошли вверх. На днях число госпитализированных с "короной" впервые с мая превысило трехзначную отметку в 100 человек. Курц также пообещал ужесточить правила пересечения австрийской границы для въезжающих с Западных Балкан: им придется сдавать тест на COVID-19 не позднее чем за 72 часа.

Не только Австрия дала задний ход. Власти Балеарских островов вернули масочный режим в общественных местах после того, как немецкие туристы устроили бурные вечеринки на испанском острове Майорка. А вот жителям Ирландии предоставили выбор между традиционными масками и пластиковыми "забралами", признанными альтернативными средствами защиты от коронавируса. Тем временем глава минздрава Малайзии объявил о готовящейся радикальной мере: людям без масок на улицах будет грозить штраф в 235 долларов или несколько месяцев тюрьмы. Впрочем, самое строгое наказания для нарушителей было введено в Катаре - 53 тысячи долларов штрафа и до трех лет заключения.