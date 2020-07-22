Поначалу Австрии удалось взять заболеваемость коронавирусом под контроль успешнее, чем многим другим странам Европы, поэтому местные власти одними из первых пошли на смягчение санитарных ограничений. Но в последние недели цифры вновь пошли вверх. На днях число госпитализированных с "короной" впервые с мая превысило трехзначную отметку в 100 человек. Курц также пообещал ужесточить правила пересечения австрийской границы для въезжающих с Западных Балкан: им придется сдавать тест на COVID-19 не позднее чем за 72 часа.
Не только Австрия дала задний ход. Власти Балеарских островов вернули масочный режим в общественных местах после того, как немецкие туристы устроили бурные вечеринки на испанском острове Майорка. А вот жителям Ирландии предоставили выбор между традиционными масками и пластиковыми "забралами", признанными альтернативными средствами защиты от коронавируса. Тем временем глава минздрава Малайзии объявил о готовящейся радикальной мере: людям без масок на улицах будет грозить штраф в 235 долларов или несколько месяцев тюрьмы. Впрочем, самое строгое наказания для нарушителей было введено в Катаре - 53 тысячи долларов штрафа и до трех лет заключения.