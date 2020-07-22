Белорусские производители предлагают россиянам транспорт будущего

Среди мировых трендов - перевод на электричество общественного и личного транспорта. И тут белорусской промышленности есть что предложить стране и миру. Корреспонденты "СОЮЗа" убедились в этом, побывав в технопарке "Великий камень" на Дне электротранспорта.

- В стране принят ряд решений, направленных на стимулирование приобретения электротранспорта, развитие соответствующей инфраструктуры, - вводит в курс дела министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. - Рассчитываем, что уже в этом году количество электроэнергии, используемой на "заправку" транспортных средств, возрастет в 3,5 раза...

Пробный камень в этой сфере был заложен несколько лет назад, когда на минском заводе "Белкоммунмаш", хорошо известном на постсоветском пространстве своими троллейбусами и трамваями, задумали создать электрический автобус. Новейшая его модель демонстрировалась на выставке, приуроченной ко Дню электротранспорта.

- На нас тогда смотрели как на ненормальных, - вспоминает генеральный директор управляющей компании холдинга "Белкоммунмаш" Владимир Король. - Электрическая батарея весила три с половиной тонны, а ее заряда хватало автобусу всего на пять километров пути. О стоимости и говорить не приходилось. Сейчас ситуация в корне иная. Только в Беларуси на городских маршрутах уверенно работает 100 наших экологически чистых электробусов суперскоростной зарядки. Интерес к такой технике проявили и в России. Машина окупается за 4-6 лет. В планах - разработка автобуса-беспилотника, электрического грузовика, совместно с "Белнефтехимом" - зарядной станции, праворульных машин, сертификация нашей техники в Европе…

А вот еще один электробус большого класса, разработанный ОАО "Минский автомобильный завод". Двенадцатиметровая машина рассчитана на 300 километров пути без подзарядки. Такой ресурс новинке обеспечивает батарея российского производства. Электробус максимально унифицирован с обычным дизельным собратом марки "МАЗ" и в этом, считают разработчики, большой плюс. В следующем году завод предполагает реализовать в Беларуси первые десять таких электробусов.

В планах - разработка автобуса-беспилотника, электрического грузовика, зарядной станции и праворульных машин

Рядом - целая линейка электрических самокатов, мопедов, мотоциклов. Подходим к футуристического вида конструкции с броским названием "Панч", ее предлагает минская компания "Кейджи импекс". Она известна, в том числе в России, инновационными разработками электрических двигателей и трансмиссий.

- Наша двухколесная машина способна разгоняться до 100 километров в час и пройти в городе те же 100 километров, - констатирует начальник отдела логистики фирмы Антон Барановский. - Батарея съемная, пока заряжается одна, можно использовать другую. Этот прототип мы изготовили на опытном производстве Минского технопарка, есть и техническая документация. Ждем инвестора для начала серийного производства.

Пожелав удачи разработчикам, отправляемся на экскурсию по технопарку "Великий камень". Немного непривычно ехать на электрическом минибусе… без водителя. Тем не менее машина послушно останавливается перед перекрестками, пропуская пешеходов, либо на красный сигнал светофора. Через несколько месяцев по технопарку - а это небольшой городок - будет курсировать несколько таких автобусов.

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Всего за неделю в регистрационном подразделении Минска выдано 38 регистрационных знаков для электромобилей. Номеров хватит на всех, уверяют в ГАИ. Новинка стала возможна благодаря вступившим в силу с 1 июля изменениям в СТБ 914-99 "Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств". Предусмотрены новые регистрационные знаки для различных категорий электромобилей - легковых и грузовых, автобусов, а также мототранспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем.