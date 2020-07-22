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22.07.2020 21:37
Рубрика: Экономика

Более полумиллиона граждан смогли заочно установить инвалидность

Текст: Елена Манукиян

Более полумиллиона граждан установили инвалидность по новому временному порядку, сообщили в Минтруде. В ведомстве пояснили, что всего медико-социальную экспертизу заочно прошли 540 тысяч граждан.

Фото: Пресс-служба фонда "Дом с маяком" / Ефим Эрихман
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"В период сложной эпидемиологической ситуации нам удалось полностью исключить личное участие гражданина в прохождении медико-социальной экспертизы. Сейчас ранее установленная инвалидность автоматически продлевается на шесть месяцев всем, кому переосвидетельствование назначено в период с 1 марта до 1 октября", - рассказал глава ведомства Антон Котяков на заседании комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.

Министр также напомнил, если инвалидность оформляется впервые, то заочное освидетельствование проводится на основании медицинских документов: присваивается группа и составляется индивидуальная программа реабилитации. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы.

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