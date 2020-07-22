Бразилия запускает производство городских электрогрузовиков

Спустя четыре десятилетия забвения грузовые автомобили бразильской марки FNM вновь вернутся на улицы городов. В ноябре в городе Кашиас-до-Сул на юге Бразилии начнется сборка отечественных электрогрузовиков, а первые автомобили появятся на бразильских дорогах уже в начале следующего года.

Над проектом бразильского электрогрузовика команда разработчиков работала четыре года. Новый автомобиль старой марки сохранит винтажные черты своего предка 1960-х годов, но это будет совершено новый высокотехнологичный грузовик. На рынке появятся две его версии: с грузоподъемностью 13 и 18 тонн. Они смогут проезжать до 130 километров без дополнительной подзарядки. Грузовики оснастят различными интеллектуальными системами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, и подключат к единому сервису, который позволит наблюдать за машинами в онлайн-режиме 24 часа в сутки.

"FNM будет готов к тому, чтобы стать в будущем беспилотным грузовиком", - рассказал Аурелио Розо, директор по технологиям и информации компании Fabrica Nacional de Mobilidades, что в переводе с португальского означает Национальная фабрика мобильности. По мнению разработчиков, идеей городского грузовика на электрической тяге могут заинтересоваться крупные торговые сети и логистические компании, специализирующиеся на грузоперевозках в мегаполисах и крупных городских агломерациях. FNM уже получила предзаказ на семь тысяч автомобилей. Известно, что четыре тысячи грузовиков будут колесить по бразильским дорогам, а три тысячи отправятся в Мексику.

На начальном этапе электрогрузовики будут производить только по предварительному заказу и с предоплатой, ведь автомобиль планируют собирать малыми партиями, а все основные компоненты, такие как электродвигатель и батарея, импортируются из Соединенных Штатов. Однако разработчики надеются, что их детище привлечет не только местных инвесторов, но и национальных производителей, с помощью которых компании удастся повысить локализацию производства основных компонентов электрогрузовика.