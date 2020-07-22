Британцев пугают "рукой Москвы", чтобы выбить деньги спецслужбам

После затяжной политической возни в Лондоне наконец признали очевидное: нет никаких свидетельств вмешательства России в референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС в 2016 году. Тем не менее, "руку Москвы" на берегах Темзы искать не передумали - в опубликованном 21 июля скандальном докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности британского парламента собраны бездоказательные домыслы всех мастей о якобы российском влиянии на внутриполитические процессы в Альбионе. И выданы недвусмысленные рекомендации правительству Ее Величества - срочно усилить законодательство и расширить полномочия спецслужб для борьбы с вражеским традиционным и кибершпионажем.

"Британские секретные службы получат новые полномочия в свете российского доклада", пишет The Guardian. "Борис Джонсон готовится дать спецслужбам больше влияния для того, чтобы остановить иностранное вмешательство", вторит ей The Times.

Даже лишь по этим заголовкам британских СМИ можно понять, к чему в Лондоне была заварена вся эта каша. Речь об одном из самых серьезных раундов расширения возможностей английских спецслужб - МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи.

Напомним, что правозащитники в Великобритании еще в конце прошлого года были шокированы решением трибунала Высокого суда Альбиона, постановившим: агенты британских спецведомств в целях обеспечения национальной безопасности могут совершать преступления, вплоть до убийств. Теперь британским правозащитникам и критикам спецслужб придется столкнуться с продвигаемым Даунинг-стрит 10 под предлогом "российского вмешательства" законом об иностранных агентах.

Как пишет The Times, в "реестр иностранных агентов", который правительство Бориса Джонсона планирует принять с оглядкой на аналогичное законодательство США и Австралии, могут быть включены те, кто не соблюдает необходимые требования. Наказание жесткое - тюрьма или депортация.

В Британии по образцу коллег из США пользуются "российской угрозой" для распределения бюджетов

"Доклад британского парламента был готов еще 1,5 года назад. Его готовили при участии ярых, антироссийски настроенных лиц. Среди них был Уильям Браудер, которого мы знаем как мошенника мирового масштаба, Кристофер Стил - автор досье о российском компромате на Дональда Трампа", напомнила "РГ" руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Эксперт обратила внимание и на время выхода доклада - в конце августа-сентябре правительство Ее Величества планирует провести стратегический обзор в области нацбезопасности. В его рамках речь пойдет о распределении крупных оборонных бюджетов. В условиях обострившихся экономических проблем в Британии выбить дополнительные деньги для военных и спецслужб проблематично. Всплывшие вновь "страшилки" о "русской угрозе", которые с подачи британских парламентариев станут на ближайшее время главной темой местных новостей, здесь как нельзя кстати.

Кстати

Население Великобритании на фоне пандемии COVID-19 переживает наибольшие экономические трудности со времен 1970-х годов. Как сообщило информагентство Bloomberg, несмотря на все усилия британского правительства по поддержке пострадавших от эпидемии коронавируса домохозяйств, с начала эпидемиологического кризиса снижение их средних доходов составило 4,5 процента.

Такие цифры приводятся в исследовании лондонской Resolution Foundation. Организация изучила текущий уровень жизненных стандартов британцев и пришла к выводу, что стагнировавшие на протяжении последних трех лет доходы резко упали, в том числе из-за всплеска безработицы в марте-мае текущего года.

Уточняется, что даже во времена финансового кризиса 2008 года падение располагаемых доходов британцев составило 2,7 процента. Последний раз, когда эта цифра превышала 4 процента, произошло в 1975 году во время резкого роста инфляции из-за введенного нефтяного эмбарго арабскими странами.

Эксперты Resolution Foundation прогнозируют, что в случае завершения правительственных программ социальной и финансовой поддержки пострадавших семей еще 6 миллионов британцев потеряют в среднем около 1 тысячи фунтов в год. К наиболее уязвимым группам населения специалисты фонда относят молодых людей и домохозяйства с низкими доходами, которые больше всего подвержены риску второй волны безработицы из-за нарастающих в экономике Великобритании проблем.