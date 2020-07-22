ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

Согласно ранее опубликованным предложениям Банка России, страховка рисков жизни, здоровья и квартиры станет обязательной, ее сумма будет учтена в полной стоимости ипотеки. Сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии. В действующей системе заемщики сильно переплачивают за ипотечные страховки, следует из концепции: так, в 2019 году выплаты составили всего 3% от собранных премий по страхованию залога и 15% от премий по страхованию жизни и здоровья.

При этом на этапе выбора банка заемщик, как правило, ориентируется на процентную ставку, а полную стоимость кредита узнает только после приобретения страховки и оплаты издержек на оформление документов, отмечает Банк России. По его данным, полная стоимость выданных в 2019 году ипотечных кредитов превысила процентную ставку по ним в среднем на 1,45 процентного пункта, из которых 0,74 п.п. - расходы на страхование.

По оценкам Банка России, если бы предложенный в концепции подход применялся ранее, полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15-0,67 процентного пункта.

"Ключевым интересантом ипотечного страхования является банк-кредитор, - отмечается в концепции. - Это косвенным образом подтверждается низким уровнем проникновения страхования жизни и здоровья и имущественного страхования жилья, не сопряженных с ипотечным кредитным договором, и частым отказом заемщиков от приобретения страхования в случае, когда расходы на страхование превышают экономию на процентах по кредиту".

Поэтому ЦБ предлагает такие непростые для обычного гражданина этапы оформления страхового полиса, как выбор страховщика, переговоры о цене полиса и заключение договора страхования, переложить на банк.

"Это облегчит заемщикам сравнение стоимости ипотечных кредитов, поскольку стоимость страхования будет сразу же закладываться банком в процентные ставки по кредиту, - указывается в концепции. - Кроме того, ожидается, что заключение договора страхования банком, а не заемщиком приведет к удешевлению договора страхования, так как банк, обладая более сильной переговорной позицией и, вероятно, страхуя сразу целый пул заемщиков, сможет договориться о более низких страховых премиях. Таким образом, реализация предложений, вероятно, приведет к снижению полной стоимости ипотечного кредита для заемщика".