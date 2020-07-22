Четырнадцатиминутный ролик ремейка игры Mafia слили в Сеть

На YouTube появился 14-минутный видеоролик, в котором показан игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven. Издатель и разработчик геймплея - 2K Games и Hangar 13 - планировали выложить в Сеть первое игровое видео в четверг. Однако в интернет оно просочилось днем раньше.

Как уточняет портал DSOGaming, ролик отлично демонстрирует переделанную графику игры. В Mafia Definitive Edition будет использоваться движок от Mafia 3. Уже понятно, что разработчики сохранили все оригинальные миссии и саму суть повествования, расширили информацию о персонажах, а также добавили новые транспортные средства, предметы коллекционирования и многое другое.

Официальный релиз игры запланирован на 25 сентября, она будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Оригинальная Mafia вышла 18 лет назад на PlayStation 2, Xbox и PC. В 2010 году вышла вторая версия игры, а в 2016-м - третья.