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22.07.2020 12:22
Рубрика: В мире

Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов

Текст: Александр Гацак (София)

Из-за эпидемии коронавируса количество иностранных туристов на болгарском побережье сократится этим летом более чем на 80 процентов. Владельцы отелей вынуждены прибегать к массовым сокращениям персонала.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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О провале туристического сезона говорит неутешительная статистика зарубежных чартерных рейсов в Варну и Бургас, сообщает агентство СЕГА. К настоящему времени их число в общей сложности составило три сотни. В основном граждане прибывают из Германии и Польши. Для сравнения, в предыдущие года аэропорты болгарских городов принимали за лето более 10 тысяч рейсов.

Туризм является для балканского государства одной из важнейших отраслей экономики. Количество иностранцев, ежегодно посещающих республику, иногда превышает семь миллионов, т.е. численность населения всей Болгарии.

В мире Европа Болгария

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