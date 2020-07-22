Многодневное голосование - удобная форма, которая понравилась избирателям, но для ее успешного внедрения необходимо внести ряд изменений в законы и инструкции. В частности - расширить квоты для наблюдателей.

В среду эксперты Общественной палаты России и организаций, принимавших участие в наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ, обсудили ход плебисцита и назвали плюсы и минусы последних изменений в избирательном законодательстве. В частности - принятого Госдумой закона, который разрешает проводить выборы и референдумы в течение двух-трех дней.

"Со стороны более чем полумиллиона наших наблюдателей я готов подтвердить, что голосование в течение нескольких дней вызвало очень большую поддержку у избирателей", - рассказал председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Нам говорили это и напрямую, и на выездном голосовании, на "горячую линию" звонили люди и благодарили за это, говорили, как это удобно", - добавил он.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод привел данные ВЦИОМ, согласно которым 72% россиян назвали удобным голосование по поправкам в Конституцию в течение семи дней.

Однако помимо преимуществ у многодневного голосования могут быть определенные риски, на которые указывают представители оппозиции и ряда СМИ, продолжил эксперт. "Нет, по их мнению, уверенности в том, что в течение нескольких дней голосования не будут, например, заменены бюллетени, все ли будет честно и прозрачно", - отметил Александр Брод. По его мнению, эти сомнения могут развеять "эффективные процедуры, которые исключают подтасовки". Например, обязательное использование сейф-пакетов для хранения бюллетеней.

Кроме того, предлагается расширить квоты для наблюдателей. Сейчас кандидат или партия могут направить не более двух представителей на участок. В случае многодневного голосования этого мало. Эксперты считают, что надо разрешить назначать по два представителя на каждый день голосования от партии, кандидата или общественной палаты. Кстати, на голосовании по Конституции не было никаких ограничений по числу наблюдателей.

Участники дискуссии поддержали еще одну недавно принятую новеллу - о привязке наблюдателей к региону проживания. По мнению члена ОПРФ Александра Малькевича, это поможет прекратить практику "электорального туризма", в котором нередко участвуют предвзятые и недобросовестные люди.

Обсудили и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Его нужно и дальше применять на выборах, расширяя охват, считают эксперты.

По словам генсека Партии прямой демократии Вячеслава Макарова, наблюдавшего за ходом ДЭГ в Москве, оно прошло без сбоев и нарушений. Выявились некоторые проблемы, к примеру, не всегда правильно вычеркивались из списков уже проголосовавшие электронным способом граждане. Но это проблема больше организационная, чем техническая.

Кандидат или партия могут направить не более двух представителей на участок, в случае многодневного голосования этого мало

"То, что обсуждали мои коллеги, это очень точный анализ того, что было, и многие из этих практик надо переносить в избирательное законодательство и процедуры организации выборов", - подвел итог дискуссии Максим Григорьев.

Что же касается Общественной палаты РФ, то она уже начала подготовку к наблюдению в Единый день голосования 13 сентября. В среду состоялось первое заседание координационного совета, который теперь на постоянной основе будет готовить наблюдателей и проводить анализ избирательного законодательства.