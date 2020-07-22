Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго выросло до 14 человек

В Чикаго во время перестрелки ранения получили 14 человек. Неизвестные открыли огонь рядом с похоронным бюро в южной части города, где проходила церемония. Подробности рассказал официальный представитель полицейского управления на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC Chicago.

"Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Один подозреваемый в причастности к произошедшему уже задержан. Идет розыск остальных", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером на улице West 79th в Чикаго. Нападавшие стреляли из автомобиля. Мотивы поступка пока не уточняются. В числе пострадавших оказались люди, пришедшие на похороны. Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия.