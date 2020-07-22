Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн

Согласно данным университета, общее число зараженных COVID-19 достигло 15 миллионов 424 человек. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США - 3 697 743, Бразилии - 2 159 654 и Индии - 1 193 078.

Общее количество официально зарегистрированных смертей от COVID-19, по данным института, составило 617 832.

Отмечается, что статистика приведена на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.