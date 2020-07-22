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22.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем в августе

Текст: Роман Маркелов
К третьей декаде июля рубль вернулся к укреплению благодаря всплеску позитива на внешних рынках. Но перспективы для рубля в августе выглядят уже не такими радужными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существенным фактором, играющим против российской валюты, будет сезонное сокращение притока валюты по текущему счету, которое, хоть и будет менее выраженным на фоне слабого потребительского спроса и закрытых для туристических поездок границах, но все равно окажет заметное негативное влияние, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

На горизонте августа давление на рубль может возрасти, соглашается аналитик "Нордеа-банка" Григорий Жирнов. Помимо вероятного ослабления аппетита к рисковым активам негативными локальными факторами могут стать обратная конвертация в валюту выплачиваемых до конца июля дивидендов "Газпрома" и "Лукойла", а также антироссийская санкционная риторика, полагает эксперт.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Названы вероятные уровни снижения рубля к доллару и евро

Спрос на российские активы, поддерживаемый ожиданиями дальнейшего снижения ставки Банком России, может ослабнуть, говорит Кадулин. По его мнению, это произойдет потому, что ЦБ близок к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики, а рост цен на нефть в июле компенсируется сокращением объема валюты, продаваемой на рынке Минфином в рамках бюджетного правила.

В этих условиях курс доллара сможет существенно снизиться только при выраженном росте интереса к рисковым активам и растущих нефтяным котировках, отмечает Кадулин. Вероятно, большую часть августа российская валюта проведет вблизи 70,5-72 рублей за доллар с возможными эпизодами локальных распродаж и уходом курса к 73 рублям за доллар, прогнозирует он.

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