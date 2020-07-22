На фестивале в Витебске ждали и золотошвеек из Торжка

В этом году изюминкой Дня Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" должна была стать уникальная выставка "Торжокские золотошвеи". К сожалению, из-за пандемии коронавируса выставку пришлось отложить. О том, какие работы планировались к показу, как сегодня сохраняются традиции этого уникального промысла, "СОЮЗу" рассказал генеральный директор фабрики "Торжокские золотошвеи" Сергей Чувашов.

Сергей Ефремович, какие работы хотели показать на фестивале?

Сергей Чувашов: Мы отобрали знаковые для нашего промысла изделия. Например, "Пояс России". На нем вышит 90-й псалом Давида "Живый в помощи Вышняго". Длина пояса - два метра, ширина - 25 сантиметров. Над поясом в течение двух лет работали 37 человек: художники, модельеры, золотошвеи... Пояс отшит на натуральном бархате, на его изготовление пошло 52 км золотой и серебряной нити. Украшают изделие 6,5 тысячи кристаллов Сваровски. В 2016 году пояс был занесен в Книгу рекордов России.

Зачем нужен такой большой пояс?

Сергей Чувашов: Чтобы было как можно больше подпоясанных и меньше распоясанных! С поясом уже связаны некоторые традиции: люди встают внутрь пояса и загадывают желания. Еще один уникальный экспонат, который мы планировали показать, это панно "Города-герои". Оно отшито золотыми и серебряными нитями дважды. Первый раз в 2005 году - к 60-летию Победы, а второй раз - к 70-летию Великой Победы.

В чем уникальность золотной вышивки?

Сергей Чувашов: Золотое шитье зародилось около тысячи лет назад. Это искусство вышивки золотой и серебряной нитями. Техника такого шитья существенно отличается от обычного вышивания. В самых древних вышивках мастерицы пропускали золотые нити сквозь ткань, обозначая на обратной стороне вышивки линию рисунка мелкими ровными стежками. Это - шитье "на проем" или "в прокол". Оно считалось среди рукодельниц самым трудным. Золотую нить сложно продевать сквозь материю, так как пряденое золото истерлось бы, а волоченное не ляжет ровно по поверхности ткани.

Сейчас вышивальщицы тоже применяют такую сложную технику?

Сергей Чувашов: Нет, они стали работать "в прикреп". Металлические нити укрепляются по рисунку на лицевой стороне изделия поперечными стежками шелковыми нитками в цвет золота, серебра или, наоборот, контрастной нитью. Но данная техника тоже непростая, она требует много времени.

Идет ли к вам на фабрику молодежь?

Сергей Чувашов: В Торжке в 1899 году были созданы школа и мастерские шитья по сафьяну и коже, которые в 1928 году были реорганизованы в Профтехшколу художественной вышивки. А в 1996 году школа перепрофилирована в "Профессиональное художественное училище золотного шитья № 56". Оно единственное в России, где обучают золотному шитью, строчевой и белой глади, лицевому шитью и даже кружевоплетению. Учат вышивать золотом геральдические символы и генеральские погоны, живописные орнаменты и лики святых. У нас на фабрике молодой коллектив. Хорошая социальная составляющая, есть карьерный рост, мы предоставляем общежитие для сотрудников.

Планируете ли выставки в Беларуси?

Сергей Чувашов: Обязательно, при первой же возможности.

Знаю, что вы активно сотрудничаете с Беларусью.

Сергей Чувашов: У нас хорошие отношения с Оршанским льнокомбинатом. Именно белорусский лен на протяжении многих лет является основой для изделий брендовой одежды торговой марки "TiZetta". Коллекции из данного материала отличаются высоким качеством и экологичностью, являются лидером на модных показах и конкурсах. Наряды "Торжокских золотошвей" из тканей Оршанского льнокомбината пользуются большим спросом среди покупателей. Хотелось бы отметить, что в июле 2016 года к нам на фабрику приезжал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Специально к визиту торжокскими золотошвеями были отшиты панно "Город-герой Брест" и "Город-герой Минск", которые были ему вручены для передачи в эти города.