Что ждет на рынке труда тех, кому сейчас за тридцать пять

Раньше тех, кто часто менял место работы, называли "летунами" и относились к ним как к людям ненадежным. О том, чтобы поменять профессию в возрасте 35 лет и старше, даже не могло быть и речи. Но сегодняшние реалии таковы, что о кардинальной смене профессии люди данной возрастной категории задумываются как о единственном способе избежать безработицы или резкого снижения доходов. А ведь у них уже есть серьезные обязательства - дети, пожилые родители, кредиты, ипотеки. О том, как "сбить молоко в масло" и грамотно встроиться в новые обстоятельства, рассказывает HR-эксперт компании HeadHunter, спикер, консультант проектов "Премия HR-бренд" и "Рейтинг работодателей России" Елена Лондарь.

кризис - это всегда иероглиф о двух кон-цах: не только угро-зы, но и реальные возможности. photoxpress

Елена, сразу оговоримся: сегодня мы ведем речь о тех, кому за 35. Реально ли в этом возрасте быстро перестроиться?

Елена Лондарь: Переобучиться сейчас вполне реально, причем получить новую профессию можно бесплатно. В России при государственных центрах занятости функционируют курсы, на которых обучают и мам в декрете, и потерявших работу в среднем возрасте, и пенсионеров. Подобное, знаю, есть и в Беларуси. Мы и сами месяц назад запустили образовательный проект InternetCollege.ru, в котором люди любого возраста смогут дистанционно получить востребованную специальность. Это коллаборация компаний HeadHunter, SkillFactory и социальной сети "ВКонтакте". И это бесплатное обучение. Причем на курсах даются практические задания, и по окончании обучения у начинающего специалиста уже есть маленькое, но реальное портфолио работ.

И каким же профессиям в этом колледже можно обучиться?

Елена Лондарь: Речь идет об удаленных популярных специальностях, связанных с цифровыми технологиями. Это, например, маркетинг в соцсетях, копирайтинг, дизайн сайтов, верстка, онлайн-продажи. То есть специальности, которые реально освоить за короткое время. Людям интеллектуального труда, оставшимся без работы, такие навыки помогут пережить трудное время и остаться востребованными.

А бывает, что человек, вынужденно освоив что-то новое, вошел во вкус и не вернулся потом в прежнюю сферу?

Елена Лондарь: Иногда случается. В моей практике, например, был юрист, которому пришлось пойти в кол-центр оператором, а сейчас, спустя пять лет, он продает IT-решения для кол-центров. Кризис - это всегда иероглиф о двух концах, угрозы и возможности. Если ты видишь только угрозу, то рискуешь утонуть в трясине. Лучше быть как та лягушка, что взбила молоко в масло и выбралась, чем та, что сложила лапки и утонула.

Какие профессии менее всего пострадали в период "коронавирусной" безработицы?

Елена Лондарь: Если говорить об онлайн-профессиях, то это корректоры, веб-дизайнеры, верстальщики, SMM-щики (маркетинг в соцсетях), диджитал-маркетологи. Если есть опыт найма людей на прежней работе, вы можете попробовать себя в рекрутинге. Компаниям, которые сейчас активно нанимают сотрудников, нужны рекрутеры-фрилансеры. Работу можно искать не только в своем городе. Реально, живя в провинциальном городке, удаленно работать на столичную компанию.

А если работать не через интернет, то какую работу сейчас можно быстро найти?

Елена Лондарь: Судя по сайту HeadHunter.ru, в мае и июне был всплеск спроса на рабочие специальности в сфере торговли: это работники склада, упаковщики, грузчики, продавцы, кассиры. Восстановились и открыли наем предприятия быстрого питания. Во­зобновился наем в пострадавших отраслях: фитнес-индустрии, ресторанах, салонах красоты.

Если надо кормить семью - все работы хороши. Важно преодолеть психологический барьер

Каков должен быть первый шаг человека, потерявшего работу?

Елена Лондарь: Составлять резюме, активно откликаться на вакансии не только в своей сфере, но и в смежных отраслях. Например, работали в автобизнесе - значит, сможете продавать не только машины, но и другую технику. Были бухгалтером и разбираетесь в финансовом анализе - рассмотрите вакансии разного рода аналитиков. Там вы сможете претендовать на зарплату не стажера, а специалиста среднего уровня.

Какой срок поиска работы считается нормальным?

Елена Лондарь: В среднем - 2-3 месяца, но, конечно, это условная цифра. Срок зависит от многих факторов: от актуальной ситуации (так, из-за коронавируса многие работодатели заморозили процессы найма), от спроса на специалистов в вашей области, от уровня конкуренции в ней, от вашей квалификации... А еще - от того, насколько верна ваша стратегия поиска.

На сайте вашей компании есть предложение - пройти собеседование с карьерным консультантом. Не бесплатно, конечно. Лично я отношусь к этому скептически. Но все же как это выглядит на деле?

Елена Лондарь: Это платная, но вполне доступная услуга. Как это происходит? Есть два варианта: первый - карьерный консультант изучает ваше резюме и советует, что и как в нем можно поправить; второй - он разрабатывает стратегию поиска конкретно в вашей отрасли, в вашей должности. Консультант расскажет все в мельчайших подробностях: какие ключевые слова писать в поисковой строке, чтобы получить наиболее релевантную выборку вакансий, на какие смежные отрасли обратить внимание, на какие предложения и как часто откликаться.

Кто обращается за такими консультациями?

Елена Лондарь: Я делю людей, которым полезны карьерные консультации, на три категории: первая - студенты, молодые специалисты, которые только начинают поиск работы. Вторая категория - это люди заблудившиеся, достигшие какого-то потолка, которые не понимают, куда им дальше двигаться. И третья - это те, кто остался без работы, и им нужно как можно эффективнее и быстрее ее найти.

Елена Лондарь: В Японии и на Западе у многих есть свой карьерный консультант. Фото: Из личного архива

Какие ошибки при поиске люди чаще всего допускают?

Елена Лондарь: Первая ошибка - кандидат выложил резюме и ждет, что с неба упадет хорошая должность. Но это так не работает. Нужно активно откликаться на вакансии, быть открытым для предложений, иметь резюме с максимально широкими настройками видимости для работодателей. Однажды моя знакомая прислала мне резюме своего друга, руководителя крупного подразделения, и попросила найти причину, почему у него так мало откликов. Я даже не смогла открыть это резюме, так как у него оказались неправильные настройки видимости. Когда это было исправлено и резюме открылось, оказалось, что оно размещено только в одной отрасли. То есть человек сам себе сузил возможности поиска.

Вторая ошибка - откликаться на все подряд. Нужно обдуманно подходить к выбору. Третья ошибка - кандидат, откликаясь на вакансию, не обращает внимания на то, что работодатель просит ответить на какие-то вопросы, пройти, например, мини-тест. В таком случае даже хорошее резюме не будут рассматривать. Четвертая ошибка - текст изобилует шаблонами, копированием должностных инструкций. Такие резюме не дочитывают до конца, особенно если речь идет о творческой профессии.

Как часто надо "шлифовать" размещенное резюме?

Елена Лондарь: Желательно обновлять его каждый день, чтобы было видно, что человек в активном поиске. Рекрутер принимает решение по резюме за десять секунд. Бросив первый взгляд, он уже понимает, надо ли вчитываться. Поэтому ваше резюме должно быть лаконичным, с четкой красивой структурой. Хорошо, когда подробно расписаны последние два места работы: ваши первые места, двадцатилетней давности, уже не представляют интереса, их надо описывать очень кратко. Составляя резюме, помните: его задача - сделать так, чтобы вас захотелось пригласить на собеседование.

И в этом помогает карьерный консультант?

Елена Лондарь: Да. Если говорить о международном опыте, то в Японии и на Западе у многих есть свой карьерный консультант, как и свой стоматолог и свой адвокат. Консультант, например, время от времени звонит и говорит: "Не засиделся ли ты на своей работе? Может, хочешь что-то поменять?" У нас же люди идут к карьерным консультантам, только когда совсем заблудились.

Решиться на перемены, начать все с нуля - это огромный стресс. Что бы вы посоветовали тем, кто сейчас проходит этот путь?

Елена Лондарь: Среди моих знакомых есть такие, кто, потеряв должность руководителя или бизнес, находил в себе силы идти работать в такси, в магазин продавцом или в сборщики мебели. Я считаю: если надо кормить семью - все работы хороши. Важно преодолеть психологический барьер, сказать себе: это временно, но необходимо, чтобы выжить.

Советы психолога

1. Если отчаиваешься - отчаивайся, имеешь право, но при этом действуй, продвигайся каждый день: изучай новое ремесло.

2. Сосредоточься на том, что приносит доход, не разбрасывайся в кризис.

3. Постарайся выглядеть так, словно у тебя все хорошо. Не расслабляйся, не пей, не лежи на диване.

Кризис, к сожалению, - лучший учитель в деле освоения нового. Просто помни, что не всегда будет морозно, обязательно настанет и оттепель.

Эльмира Давыдова, кандидат психологических наук, директор центра профориентации ПрофГид