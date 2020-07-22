Чтобы предоставить гражданам Киргизии, работающим в России, возможность проголосовать на предстоящих выборах в парламент КР, Центризбирком откроет на территории РФ новые участки. Решение об этом принято ЦИК после онлайн-конференций с представителями диаспор за рубежом.

Новые избирательные участки в России будут относиться к Бишкекской территориальной избирательной комиссии (БТИК). Ее глава Кайрат Маматов призвал сограждан, находящихся за рубежом, включиться в формирование избиркомов на местах. По его словам, представители диаспор могут направлять предложения по кандидатурам в составы участковых комиссий через диппредставительства или напрямую в БТИК до 24 июля включительно.

Как заявил директор Департамента консульской службы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев, избирательные участки на территории России организуют в канцеляриях посольства, которые вскоре откроются в Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. Проголосовать граждане республики также смогут в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске. Причем непосредственно на территории посольства в столице России предполагается открыть сразу два избирательных участка. Это объясняется тем, что в РФ трудится большое количество граждан республики.

Граждане Киргизии, которые намерены принять участие в голосовании, оставаясь за рубежом, могут обратиться с письменным заявлением о включении в список избирателей непосредственно на участки или в электронном формате - через специально созданный портал "Тизме".

Где откроются участки для голосования в РФ

Посольство КР в Российской Федерации: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 64.

Генеральное консульство КР в Екатеринбурге: ул. Щорса, 54 А, офис 5.

Генеральное консульство КР в Новосибирске: ул. Крылова, 64/1.

Канцелярия Посольства КР в Санкт-Петербурге: ул. Чехова, д. 14 Б, лит А, пом. 2Н.

Канцелярия Посольства КР во Владивостоке: ул. Алеутская, 15 В, офис 402.

Канцелярия Посольства КР в Красноярске: проспект Мира, 132.

Адреса канцелярий Посольства КР в Иркутске, Якутске, Сургуте и Южно-Сахалинске пока не определены.