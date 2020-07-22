Древние стелы поведали о богах, построивших "идеальный" город майя

В Мексике междисциплинарная команда ученых из проекта Coba, возглавляемая археологом Марией Хосе Кон Урибе, идентифицировала имена 14 божественных правителей майя, которые из поколения в поколение выстраивали город Коба.

Об открытии сообщается на сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Город Коба находится на территории штата Кинтана-Роо. Считается, что он был основан около 500 года нашей эры, хотя некоторые памятники в нем датируются примерно 200 годом. В период своего расцвета это был один из самых могущественных городов на полуострове Юкатан, который соперничал с гегемонией Тикаля и Калакмула.

В новом исследовании ученые описывают целую династию, состоявшую из 14 правителей. Это они построили Кобу и правили в этом городе на протяжении трех столетий. Имена этих правителей были обнаружены на стелах.

Как отметил соавтор работы Октавио Эспарса Олгуин из Центра исследований майя, лишь девять имен удалось частично перевести. Каждое из них состоит из нескольких частей, причем почти во всех этих именах присутствует слово Йопаат. И это вовсе не случайно.

Йопаат - это имя одного из самых почитаемых и мудрых богов майя. Это был бог дождя и штормов. Майя ассоциировали своих правителей с божествами. Считалось, что они являются прямыми потомками богов, сотворивших мир. Вероятно, 14 правителей в городе Коба считались не только потомками Йопаата, но и самими богами, земным воплощением творцов мира.

На это указывают их имена. Например, одного из правителей звали Йопаат Тай Наай, другого - Кахк Йопаат, еще одного - Иксик Йопаат. Часть имен ученые пока расшифровать не смогли, поэтому в их научной работе некоторые символы майя заменены многоточием.

В то же время другие составные части этих имен получили перевод, хотя расшифровать их смысловое значение полностью тоже пока не удалось. К примеру, у одного из правителей в имени присутствовало слово "огненный", у другого - слово "госпожа".

В пяти случаях ученые не сумели идентифицировать антропонимы (единичное имя собственное или совокупность имен собственных, идентифицирующих человека). Поэтому имена этих пяти правителей пока обозначены заглавными буквами: A, B, C, D и E.

Тем не менее, впервые ученые сумели хотя бы частично расшифровать символы на стелах Кобы. Кстати, этот город зачастую называют идеальным, поскольку он был идеально расположен с точки зрения географии. Поблизости располагались четыре лагуны.

Вероятно, это был очень прогрессивный город. Например, ранее археологи обнаружили здесь площадки для игры в мяч и десятки скульптурных памятников, в том числе стелы, алтари и барельефы. Многие из них были частью одного крупного церемониального комплекса. Кстати, стелы с именами 14 правителей тоже были его частью.

Периоды и хронология их правления тоже пока не совсем ясны. Но ученым удалось проследить династическую линию вплоть до 780 года нашей эры. Поскольку имен 15-го и последующих правителей ученые не нашли, они предположили, что данная династия прервалась примерно в конце VIII века.

К слову, на сегодняшний день раскопан лишь один процент территории этого доиспанского города. Археологи считают, что он, вместе с сельскохозяйственными "пригородами", мог занимать порядка 70 квадратных километров.