Древний дуб в белорусском Кобрине получил имя и памятный знак

Старинному Кобрину, что в 40 километрах от Бреста, уже 733 года. Без малого 400 лет разделил с городком дуб-великан, который помнит войны четырех столетий и выдающихся исторических деятелей. Один из них - Александр Васильевич Суворов. Здесь у полководца было имение.

Есть в надписи и такие строки: "Если молча потереть рукой кору дуба, весь год дуб будет оберегать тебя от болезней и несчастья". Роман Мельник

Недавно дуб обрел имя и памятный знак. Окрестили исполина (пять метров в обхвате) Волатом, что в переводе на русский значит "богатырь".

По словам директора Кобринского военно-исторического музея имени А. В. Суворова Елены Бабенко, деревянная застройка Кобрина не раз сгорала дотла. А вот дуб выстоял! Он даже пережил такие исторические объекты, как древний замок и городская ратуша. Зампредседателя райисполкома Валентин Трубчик отметил, что дуб давно "просился" в список объектов, рекомендованных для историко-культурного показа и посещения. Теперь его включат в туристический маршрут.

Читаем надпись на мемориальной табличке в переводе с белорусского:

"Четыре века он сохраняет покой среди бурного потока времени. Сила и мудрость текут в его мощных жилах. К дубу шли в день летнего солнцестояния. В народе существовало поверье: если в этот день молча потереть рукой кору дуба, весь год дуб будет оберегать тебя от болезней и несчастья".

Волат гармонично вписался в ряд туристических объектов Кобрина, куда любят заглядывать российские туристы по пути в Брест. Для того, чтобы прикоснуться к истории, связанной с легендарным Александром Суворовым. Точка притяжения - военно-исторический музей. Экспозиция, посвященная полководцу, расположена в суворовском доме, который сам по себе, продолжает Елена Бабенко, памятник архитектуры XVIII века:

- С 1795 года здание принадлежало Александру Васильевичу.

Имение "Кобринский ключ" было подарено ему императрицей Екатериной II "в вечное и потомственное владение в воздаяние знаменитых заслуг".

Первая музейная экспозиция открылась в 1948 году. Сегодня в музее - сотни экспонатов, связанных с жизнью полководца, начиная с детства и до последних дней, они размещены в восьми залах. В новом здании музея, построенном в 80-е годы прошлого века, рассказывается и об истории города.

Есть в надписи и такие строки: "Если молча потереть рукой кору дуба, весь год дуб будет оберегать тебя от болезней и несчастья".

Кстати

В Кобринском районе есть еще один дуб, который называют "Суворовским". Растет он возле деревни Дивин. В этих местах 3 сентября 1794 года состоялся бой между войсками Суворова и передовым отрядом повстанцев генерала Сераковского. По легенде, полководец после боя прилег вздремнуть как раз под этим деревом. Сегодня это Республиканский ботанический памятник природы "Дуб Суворовский". Рядом с ним установлен памятный знак, утверждающий, что именно здесь отдыхал Суворов. Дубу более 450 лет.