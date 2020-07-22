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22.07.2020 18:05
Рубрика: Спорт

Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус

Текст: Артур Нанян

Игроки ЦСКА исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон изолированы от одноклубников с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

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В рамках подготовки к последнему матчу сезона против "Тамбова" футболисты "красно-синих", весь тренерский штаб и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус.

"Анализы Магнуссона и Сигурдссона были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов", - говорится в сообщении ЦСКА.

Сообщается также, что после получения результатов все остальные футболисты прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Пандемия коронавируса COVID-19

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