Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус

Игроки ЦСКА исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон изолированы от одноклубников с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

В рамках подготовки к последнему матчу сезона против "Тамбова" футболисты "красно-синих", весь тренерский штаб и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус.

"Анализы Магнуссона и Сигурдссона были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов", - говорится в сообщении ЦСКА.

Сообщается также, что после получения результатов все остальные футболисты прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.