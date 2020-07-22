Джойстики корабля "Аполлон-11" продали с аукциона за 780 тысяч долларов

На аукционе Жюльена в Беверли-Хиллз более чем за 780 тысяч долларов проданы три артефакта с космического корабля Аполлон-11, несмотря на то, что NASA стремилось вернуть их, пишет BigNews. Речь идет о двух джойстиках для управления вращением корабля и ручном переводчике из командного модуля. В официальном описании к лоту на сайте аукционного дома сказано, что лот представляет собой набор из наиболее важных предметов, использовавшихся человеком в исследовании космоса.

Продажа состоялась через 51 год после первой высадки человека на Луну: 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля Apollo-11 в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на Луне 21 час 36 минут. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг.

Так вот рукоятка управления вращением, установленная справа от места командира ушла с молотка за 370 тысяч долларов (около 26 млн рублей). Такой же джойстик, который располагался справа от Олдрина, купили за 256 тысяч долларов (примерно 18 млн рублей). Обе рукоятки использовались для корректировки крена и тангажа. Джойстик Армстронга с Т-образной рукояткой, который располагался слева от его кресла и использовался при стыковке космического корабля с лунным модулем, был продан за 156 тысяч долларов (около 11 млн рублей). Двое покупателей пожелали остаться неизвестными.

Кстати, у проданных джойстиков вообще любопытная история. Их сняли с корабля через два месяца после полета: хотели подарить астронавтам. Но те почему-то отказались. Ручки установили на изготовленную на заказ деревянную табличку с вышитым лого миссии Apollo-11 и ярко-желтой биркой с деталями NASA и отправили на хранение в офисный сейф в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Там они находились свыше пятнадцати лет.

А в 1985 году сотрудник NASA, который заведовал сейфом, при уходе на пенсию спросил своего начальника, что делать с контроллерами. И ему было приказано… выбросить их! Вместо этого сотрудник забрал джойстики домой, а позднее продал одному из коллекционеров. В NASA, как сообщают западные СМИ, требовали вернуть контроллеры, угрожая судебным преследованием, но ничего не добились.