Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира

Штутгартская премия мира за 2020 год присуждена австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который ныне находится под арестом в Великобритании. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa.

Лауреатов этой премии определяет местная гражданская инициатива "Die Anstifter" ("Зачинатели"). Она присуждается ежегодно людям или проектам, которые "особенным образом служат миру, справедливости и солидарности". Денежный эквивалент премии составляет пять тысяч евро.

На сей раз выбор пал на Ассанжа, пояснила во вторник председатель инициативы Аннетт Оме-Райнике, в знак того, что он не только защищает право на безусловную свободу информации и прессы, но и осуществляет ее на практике.

Напомним, что благодаря основанному Ассанжем WikiLeaks достоянием общественности стали сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии западных держав. Теперь Вашингтон требует депортации разоблачителя на свою территорию, где ему могут быть предъявлены обвинения по 18 пунктам и тюремным заключением на 175 лет. В том числе за то, что Ассанж практически раскрыл многих секретных информаторов США и рассказал о военных преступлениях американских солдат в Афганистане и Ираке.

По данным dpa, премия будет вручена 6 декабря. Однако сам лауреат в этот день вряд ли будет отпущен из тюремных застенков Британии в Штутгарт. Лондон продолжает рассматривать запрос США об экстрадиции Ассанжа в Америку.

Кстати, в 2014 году Штутгартская премия мира была присуждена автору разоблачений деятельности американского Агентства национальной безопасности, экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену.