Экс-чемпион мира по боксу Ковалев завершит карьеру после двух боев

Новости

В Швейцарии раскопали 1000-летнюю матрицу 15:22
Курорт "Архыз" возобновил работу после пандемии COVID-19 15:22
Первый в России памятник жертвам Холокоста открывается в Краснодарском крае 15:20
Прокуратура: На масштаб бедствия в Нижних Сергах могло повлиять чиновничье головотяпство 15:18
Свердловский министр скончался от COVID-19 15:14
Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира 15:08
Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине" 15:07
Древние стелы поведали о богах, построивших "идеальный" город майя 15:03
Volkswagen запатентовал купеобразный Tiguan X. Первые фото 15:00
Сериал "Последний аксель" затронет темы абьюза в спорте 15:00
Минобороны РФ направило в Киргизию шесть медицинских бригад 14:57
Стали известны регионы с самым низким уровнем алкоголизма 14:43
Ярославль сфотографировали из космоса 14:43
Мишустин назвал правительство одной командой 14:39
"Химки" объявили о выступлении в РПЛ в следующем сезоне 14:37
Весь тираж нового внедорожника Ford Bronco был раскуплен мгновенно 14:33
БелАЭС может стать поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали 14:31
Круз договаривается о съемках фильма "Миссия невыполнима 7" в Норвегии 14:24
В Крыму арестованы четыре сотрудника Службы стройнадзора 14:23
Госдума одобрила налоговый маневр в IT-отрасли 14:21
Завершились испытания пистолета-пулемета Калашникова 14:17
В КБР шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 14:12
Владелец Camry забыл, где припарковал авто, и теперь просит о помощи 14:10
Кубань первой в РФ завершила уборку: получено 9,4 млн тонн зерна 14:10
В Москве назвали марки машин, часто эвакуируемых за отсутствие номеров 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 14:50
Рубрика: Спорт

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев завершит карьеру после двух боев

Текст: Максим Домчев
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал, что до завершения карьеры ему осталось провести два боя. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram, отвечая на вопросы.

"Еще два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и хорош. Жду сам с нетерпением выхода на ринг, но "Golden Boy Promotions", пока не проведет бой Канело - Сандерс, никаких других боев не будет делать", - написал Ковалев.

Боксер Пакьяо решил баллотироваться на пост президента Филиппин

Осенью 2019 года Ковалев потерял титул чемпиона мира по версии WBO, уступив нокаутом одному из сильнейших боксеров современности Саулю Альваресу из Мексики. После этого в СМИ появилась информация о желании Ковалева перейти в первый тяжелый вес, однако сам боксер пока эту информацию не подтвердил.

Спорт Бокс

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Путин призвал сделать новые сервисы доступными
Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине"
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус