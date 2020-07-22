Экс-чемпион мира по боксу Ковалев завершит карьеру после двух боев

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал, что до завершения карьеры ему осталось провести два боя. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram, отвечая на вопросы.

"Еще два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и хорош. Жду сам с нетерпением выхода на ринг, но "Golden Boy Promotions", пока не проведет бой Канело - Сандерс, никаких других боев не будет делать", - написал Ковалев.

Осенью 2019 года Ковалев потерял титул чемпиона мира по версии WBO, уступив нокаутом одному из сильнейших боксеров современности Саулю Альваресу из Мексики. После этого в СМИ появилась информация о желании Ковалева перейти в первый тяжелый вес, однако сам боксер пока эту информацию не подтвердил.