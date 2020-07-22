Июльское повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги всегда вызывает много вопросов. Для ответов на них "РГ" пригласила на "Деловой завтрак" исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Светлану Разворотневу и начальника Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексея Матюхина.

Два сотрудника "РГ", живущие в Москве, обнаружили, что у них плата за ЖКУ выросла в июле на 20%. У других коллег подорожание не такое сильное. Декларируемый рост - около 4%. Почему это вылилось в разные суммы в платежках?

Алексей Матюхин: Госрегулированию подлежат исключительно тарифы на коммунальные ресурсы. Тарифы на жилищные услуги и взнос на капремонт - это уровень субъектов, на федеральном уровне ограничений на них нет. Что касается роста платы за коммунальные услуги, то правительством для каждого региона установлен предельный индекс, который в среднем по субъекту должен соблюдаться. Наш предварительный мониторинг показал, что превышения предельных уровней не наблюдается.

Светлана Разворотнева: Реальное повышение в Москве составило чуть более 3%. Но в период пандемии Москва отменяла сбор взносов за капитальный ремонт, в июле эта плата вернулась. Еще одна составляющая - плата за жилищные услуги, то, что берет управляющая компания. Понятно, что собственники должны решать, что сколько стоит, граждан минимум за 30 дней должны предупреждать, что повышаются тарифы на жилищные услуги. Но по факту часто для нас это оказывается открытием. Наконец, это может быть связано с ростом объемов потребления электроэнергии, воды - люди сидели дома. Или они забыли сдать показания приборов учета.

Проверить, правильно ли вам повысили квартплату, можно с помощью калькулятора коммунальных платежей на сайте ФАС

Как понять, укладывается ли рост платежей в рамки предельного среднего индекса по региону? Куда жаловаться?

Светлана Разворотнева: Есть ГИС ЖКХ, где размещается официальная информация о стоимости того или иного ресурса.

Если показания в платежке не расходятся с представленными в ГИС ЖКХ, то, видимо, это законное повышение. А обращаться за разъяснениями нужно в первую очередь в ту организацию, которая предоставляет услуги. Если понимания нет - в государственную жилищную инспекцию. Проблема еще в том, что сейчас действует мораторий на проверки до января 2021 года, поэтому Госжилинспекция никаких проверок по жалобам граждан не осуществляет, если это не связано с угрозой жизни и здоровью. Надо попытаться разобраться самостоятельно, получить обоснованный ответ от поставщика услуг, и если этот ответ не устраивает, пожалуй, кроме похода в суд ничего не остается.

Алексей Матюхин: На сайте ФАС есть "Калькулятор коммунальных платежей". Можно вбить свой адрес, и система автоматически подгружает тариф, который должен быть у гражданина, норматив потребления. Если есть приборы учета, гражданин должен сам показания вбить. И система сама сформирует плановую квитанцию. Но, повторюсь, это только за коммунальные платежи, сюда не входят платежи жилищные, взносы на капитальный ремонт.

Алексей Матюхин и Светлана Разворотнева объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты. Фото: rg.ru

Алексей Геннадьевич, мы постоянно слышим, что ФАС следит, контролирует, проверяет... А не могли бы привести примеры, когда вы остановили действия властей в регионах по повышению тарифов? И какие при этом были применены санкции?

Алексей Матюхин: Федеральная антимонопольная служба уже не первый год рассматривает разногласия и судебные споры, а также жалобы граждан на завышение тарифов. И если есть нарушение, выдаем предписание компании, чтобы она снизила тарифы. И таких случаев предостаточно, особенно что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Последние два года ФАС внимательно следит за устанавливаемыми тарифами регионального оператора. Назову лишь несколько регионов, где отреагировали на наши замечания и снизили мусорные тарифы: Свердловская, Кировская, Оренбургская, Костромская, Омская области, ХМАО и др.

Светлана Разворотнева: Мы тоже проводим мониторинг выполнения федерального законодательства в части тарифов. И знаете, в этом году обнаружили, что регионы, учитывая сложную постпандемийную ситуацию, даже не достигают предельных показателей по росту тарифов, установленных распоряжение правительства. В частности, повышение тарифов ниже уровня установленного распоряжением Правительства РФ. Среди таких "отстающих" регионов - Алтайский, Камчатский край, Астраханская, Курская, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Смоленская, Тульская и Ульяновская области, а также Кабардино-Балкарская республика. В двух регионах - Иркутской и Московской областях - повышение тарифов произойдет не 1 июля, а позднее.

Вопрос от партнера "РГ"

Газета "Частный интерес", г. Чайковский Пермского края:

Возможно ли начисление электроэнергии по одному счетчику с последующим разделением показателей на коммунальные комнаты, у которых разные собственники, но они объединены общей территорией, по заявлению собственников?

Светлана Разворотнева: В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, если есть только один прибор учета на коммунальную квартиру, то в последующем эти показания разделяются пропорционально количеству человек, проживающих в каждом помещении.

Полный текст "Делового завтрака" со Светланой Разворотневой и Алексеем Матюхиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".