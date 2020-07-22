Электронные сигареты и кальяны приравняли к табачным изделиям

Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные сигареты, вейпы, никлэки, снюс и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нельзя курить сигареты, будет запрещено также употреблять подобную продукцию, гласит законопроект. В том числе - на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов.

Речь идет и о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Кроме того, на нее предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. То есть, например, на кухнях "коммуналок".

Предполагается, что часть запретов на курение в общественных местах вступит в силу сразу после подписания закона. Это касается таких мест, как детские площадки, территории вокруг больниц. Однако в законе есть трехмесячная отсрочка для точек общепита, а также "лаг" до полугода по таким общественным местам, как торговые центры и аэропорты.