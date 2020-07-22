Новости

Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями 16:28
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 16:27
Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов 16:26
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки" 16:22
В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера 16:19
В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру 16:15
У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус 16:14
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским 16:11
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии 16:10
Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит 16:08
Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд 16:07
Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x 16:00
Центр Москвы перекрыли из-за угрозы взрыва 15:59
В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко 15:57
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа 15:55
Китай может закрыть консульство США в Ухане 15:52
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 15:43
Мишустин оценил слово "чиновник" 15:41
Скоростной лимит на трассе М11 Москва - Петербург поднимут до 150 км/ч 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 16:49
Рубрика: Общество

Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы

Текст: Светлана Ментюкова
Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ
Зона тестирования на COVID-19 для иностранцев. Фото: Олег Кирьянов/РГ

Наибольшую опасность для людей представляют вновь появившиеся вирусы. Заразность коронавируса снижается по мере его адаптации к организму человека, поэтому вторая волна COVID-19 не будет такой сильной. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Мурашко: Антитела к коронавирусу имеет каждый четвертый житель Москвы

"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим - одну-две (новые - прим. "РГ") инфекционные болезни", - сказал Николай Брико.

Поэтому, по его словам, сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, который ожидается в ноябре-декабре, будет не очень высоким.

"По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной ситуации в России.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году