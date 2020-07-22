Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы

Наибольшую опасность для людей представляют вновь появившиеся вирусы. Заразность коронавируса снижается по мере его адаптации к организму человека, поэтому вторая волна COVID-19 не будет такой сильной. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, сообщает ТАСС.

"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим - одну-две (новые - прим. "РГ") инфекционные болезни", - сказал Николай Брико.

Поэтому, по его словам, сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, который ожидается в ноябре-декабре, будет не очень высоким.

"По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной ситуации в России.