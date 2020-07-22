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22.07.2020 16:50
Рубрика: Общество

Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Разработанный в России препарат "Полиоксидоний" прошел первый этап международного клинического исследования по эффективности и безопасности при лечении СOVID-19.

Независимый наблюдательный комитет, состоящий из российских и европейских экспертов, одобрил предоставленные данные о результатах оценки безопасности препарата и рекомендовал продолжение исследований для изучения его эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Клиническое исследование было запущено в апреле этого года и впервые в России проводится по протоколу, предложенному ВОЗ, уточнили сегодня в компании "Петровакс". В частности, по этому протоколу тестировался американский препарат "Ремдесивир". По результатам клинических исследований FDA (Food and Drug Administration - Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило его применение в экстренном порядке для лечения пациентов с COVID-19.

Первый этап клинических испытаний "Полиоксидония" прошел в восемнадцати клиниках в Москве, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Барнауле, Владимире, Санкт-Петербурге, Рязани и Иваново, говорится в сообщении "Петровакса". Участвовало 100 добровольцев, мужчины и женщины от 18 до 85 лет. Они были распределены на две группы: в первой участники получали тестируемый препарат на фоне рекомендованной терапии, а второй группе давали плацебо. Исследования показали безопасность применения "Полиоксидония" при лечении коронавирусной инфекции.

Как отметил глава "Петровакс Фарма" Михаил Цыферов, на следующем этапе исследований всё внимание будет сосредоточено на доказательстве эффективности. Он также отметил, что исследование носит международный характер - скоро должен начаться набор пациентов в Словакии, Италии, Польше, Бразилии, Румынии и Франции. Общее количество добровольцев, участвующих в клинических исследованиях, превысит 450 человек. Второй этап планируется завершить и представить результаты в октябре-ноябре 2020 года.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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