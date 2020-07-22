Исследование выявило фактор, ведущий с возрастом к глухоте

Ученые выяснили причину потери слуха человека с возрастом. Оказалось, что к глухоте приводит не старение организма, а гибель особых волосковых клеток, которые, собственно, и преобразуют звуковые вибрации в электрические сигналы для мозга. Исследование опубликовано в журнале Journal of Neuroscience.

Ранее считалось, что потеря слуха наступает либо по мере старения, либо связана с наследственными заболеваниями или травмами, причем механизм повреждения слухового аппарата в обоих случаях разный. Однако работа ученых опровергла это мнение.

Они провели исследование на 120 добровольцах. У каждого подсчитали количество слуховых нервных волокон, число живых волосковых клеток и область сосудистой полоски. Затем проанализировали, как их количество влияет на качество слуха. Выяснилось, что на слух влияет количество волосковых клеток.

Они находятся во внутреннем ухе - улитке, и являются очень чуткими рецепторами благодаря особым волоскам - стереоцилиям, которые выходят из волоскового пучка на поверхности клетки. Волосковые клетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Внутренние преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы и передают их в мозг с помощью многофункционального белка гепацита (HGF), а внешние усиливают звук.

Во внутреннем ухе уровни HGF должны быть точно настроены для нормального слуха. Дефицит экспрессии этого белка, либо его чрезмерная экспрессия вызывают нейросенсорную глухоту.