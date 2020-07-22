Фестиваль семейных театров приглашает

Организаторы шестого Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" открыли прием заявок. Фестиваль пройдет в октябре, при необходимости - в режиме онлайн. Обычно в форуме принимают участие не только семьи и школы, но и интернаты и детские дома. Среди старожилов фестиваля - замечательные театральные семьи из Беларуси.

Требования к участникам совсем нестрогие: главное, чтобы спектакль был поставлен семьей и на сцене присутствовало как минимум два поколения родственников - родители, дети, дяди, тети, бабушки, дедушки, племянники... Семья сама ставит пьесу, сама готовит декорации, костюмы, реквизит и музыкальное сопровождение.

- В этом году мы несколько расширили границы конкурса. С удовольствием принимаем семьи из Беларуси, формируем библиотеку фестиваля. Как минимум за два года на сайте фестиваля собраны выступления участников, их фотографии. Представлены наиболее интересные мастер-классы, которые направлены на работу именно с семьей, - рассказал художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко.

Никакая пандемия не помешает семье заняться творчеством

- Пока не знаю, где мы будем тринадцатого октября, - говорит ректор Театрального института имени Б. Щукина народный артист России Евгений Князев. - Готовы провести для всех участников занятия в режиме онлайн. Мы это уже апробировали. Сам я человек из того времени, когда было много самодеятельных театров.

К слову

В работе жюри фестиваля в разные годы принимали участие народные артисты России Евгений Князев и Дмитрий Певцов (Дмитрий, кстати, выступил недавно на Дне Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске-2020"), народный артист СССР композитор Евгений Дога, актриса Ольга Будина, народный художник России Сергей Андрияка. На базе его академии Союзное государство уже не первый год успешно проводит мастер-классы.