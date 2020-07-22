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Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
22.07.2020,  
17:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Нью-Йорке в тринадцатый раз были объявлены победители конкурса фотографий, сделанных на камеру iPhone - iPhone Photography Awards. Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.

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В список лауреатов вошли участники более чем из 20 стран. Серебро и бронза в фотоконкурсе заняли фотографы из Китая и Ирака.

Артем Барышев рассказал, что свой снимок он сделал в Индии на камеру iPhone 6. "Это моя любимая камера, которая всегда с собой, - заявил он. - Ведь снимок - это случай, а камера - это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон. Этим мне хочется показать, что камера, которая всегда с собой, может дать тебе высокий уровень в фотографии".

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