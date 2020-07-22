Новости

Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое 20:00
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево 19:53
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США 19:52
СК завел уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в КБР 19:52
В Ленобласти откроют все торговые центры 19:47
Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому 19:23
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 19:20
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию 19:09
Хуснуллин: "Автодор" может привлечь средства через инфраструктурные облигации 19:09
Посол РФ в Пхеньяне ожидает проведения саммита КНДР - США до ноября 18:56
Кокорин отреагировал на новости о переходе в "Спартак" 18:54
Генетики случайно создали гибрид двух вымирающих рыб 18:46
Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии 18:40
Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19 18:25
Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид 18:24
Jeep Cherokee попал под отзыв в России 18:23
В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа 18:06
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус 18:05
Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 17:58
В Калининградском зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал 17:50
Исследование выявило фактор, ведущий с возрастом к глухоте 17:48
Hublot Big Bang Millennial Pink: жизнь в розовом цвете 17:46
Спасенный нерпенок не захотел возвращаться в Финский залив 17:43
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова" 17:42
Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 18:46
Рубрика: Общество

Генетики случайно создали гибрид двух вымирающих рыб

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Genes Фото: Genes
Фото: Genes

Венгерские ученые случайно создали новый вид рыбы. Гибрид русского осетра и американского веслоноса назвали Sturddlefish. "Это первая успешная гибридизация между этими видами", - пишут авторы в журнале Genes.

Вообще-то в планах ихтиологов из венгерского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и аквакультуры было исследовать редкую форму бесполого размножения, так называемый гиногенез. Они проверяли возможность размножения осетровых рыб бесполым путем, поскольку оба эти вида медленно размножаются и растут и потому находятся под угрозой исчезновения.

Фото: wikimedia.org
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок"

Но эксперимент принял неожиданный оборот.

К их удивлению, российский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) и американский веслонос (Polyodon spathula) дали потомство с генами обоих родителей. Так появился гибрид, который называли Sturddlefish.

"Выживаемость во всех группах гибридных семей варьировала от 62% до 74% через 30 дней после вылупления мальков", - сообщают авторы.

Ученые пока не знают, будет ли у гибридов потомство, и они не планируют выпускать их на волю.

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году