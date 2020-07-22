Генетики случайно создали гибрид двух вымирающих рыб

Венгерские ученые случайно создали новый вид рыбы. Гибрид русского осетра и американского веслоноса назвали Sturddlefish. "Это первая успешная гибридизация между этими видами", - пишут авторы в журнале Genes.

Вообще-то в планах ихтиологов из венгерского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и аквакультуры было исследовать редкую форму бесполого размножения, так называемый гиногенез. Они проверяли возможность размножения осетровых рыб бесполым путем, поскольку оба эти вида медленно размножаются и растут и потому находятся под угрозой исчезновения.

Но эксперимент принял неожиданный оборот.

К их удивлению, российский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) и американский веслонос (Polyodon spathula) дали потомство с генами обоих родителей. Так появился гибрид, который называли Sturddlefish.

"Выживаемость во всех группах гибридных семей варьировала от 62% до 74% через 30 дней после вылупления мальков", - сообщают авторы.

Ученые пока не знают, будет ли у гибридов потомство, и они не планируют выпускать их на волю.