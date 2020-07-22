Новости

В Швейцарии раскопали 1000-летнюю матрицу 15:22
Курорт "Архыз" возобновил работу после пандемии COVID-19 15:22
Первый в России памятник жертвам Холокоста открывается в Краснодарском крае 15:20
Прокуратура: На масштаб бедствия в Нижних Сергах могло повлиять чиновничье головотяпство 15:18
Свердловский министр скончался от COVID-19 15:14
Джулиан Ассанж удостоен Штутгартской премии мира 15:08
Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине" 15:07
Древние стелы поведали о богах, построивших "идеальный" город майя 15:03
Volkswagen запатентовал купеобразный Tiguan X. Первые фото 15:00
Сериал "Последний аксель" затронет темы абьюза в спорте 15:00
Минобороны РФ направило в Киргизию шесть медицинских бригад 14:57
Стали известны регионы с самым низким уровнем алкоголизма 14:43
Ярославль сфотографировали из космоса 14:43
Мишустин назвал правительство одной командой 14:39
"Химки" объявили о выступлении в РПЛ в следующем сезоне 14:37
Весь тираж нового внедорожника Ford Bronco был раскуплен мгновенно 14:33
БелАЭС может стать поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали 14:31
Круз договаривается о съемках фильма "Миссия невыполнима 7" в Норвегии 14:24
В Крыму арестованы четыре сотрудника Службы стройнадзора 14:23
Госдума одобрила налоговый маневр в IT-отрасли 14:21
Завершились испытания пистолета-пулемета Калашникова 14:17
В КБР шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 14:12
Владелец Camry забыл, где припарковал авто, и теперь просит о помощи 14:10
Кубань первой в РФ завершила уборку: получено 9,4 млн тонн зерна 14:10
В Москве назвали марки машин, часто эвакуируемых за отсутствие номеров 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 15:07
Рубрика: Власть

Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине"

Текст: Ксения Воронцова

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении два законопроекта о так называемой "регуляторной гильотине".

Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Первый законопроект - "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - предполагает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства. Вводятся новые виды контроля - закупка, выездные обследования или рейд, при этом проверки перестанут быть основным инструментом, а акцент будет сделан на профилактических мерах.

Документ должен вступить в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Во втором проекте закона - "Об обязательных требованиях в РФ" - прописаны правовые и организационные основы установления обязательных требований и оценки их применения. Документ должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.

Госдума одобрила налоговый маневр в IT-отрасли

По словам главы профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, этот документ предусматривает ежегодный доклад правительства Госдуме и Совфеду о том, каким образом ведется работа по применению обязательных требований, какие есть проблемы. В нижней палате парламента этот доклад будет обсуждаться в публичном формате, отметила она.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Путин призвал сделать новые сервисы доступными
Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине"
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов