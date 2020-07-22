Госдума приняла пакет законов о "регуляторной гильотине"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении два законопроекта о так называемой "регуляторной гильотине".

Первый законопроект - "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - предполагает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства. Вводятся новые виды контроля - закупка, выездные обследования или рейд, при этом проверки перестанут быть основным инструментом, а акцент будет сделан на профилактических мерах.

Документ должен вступить в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Во втором проекте закона - "Об обязательных требованиях в РФ" - прописаны правовые и организационные основы установления обязательных требований и оценки их применения. Документ должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.

По словам главы профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, этот документ предусматривает ежегодный доклад правительства Госдуме и Совфеду о том, каким образом ведется работа по применению обязательных требований, какие есть проблемы. В нижней палате парламента этот доклад будет обсуждаться в публичном формате, отметила она.