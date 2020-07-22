Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Госдума в среду на пленарном заседании приняла закон, который приравнивает отчуждение территорий к экстремизму.

Напомним, что нерушимость границ России - это одна из поправок в Конституцию, за которую проголосовали жители России на всенародном голосовании.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

Как ранее заявлял Клишас, Совфед рассмотрит закон на заседании 24 июля.