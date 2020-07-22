Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах и вузах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся. Эти поправки внес президент РФ Владимир Путин.

В них есть подробное определение, что же такое - "воспитание". Раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ. Причем не только в школах, но и других образовательных организациях.

- Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, объединяют общество, - рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Важно избежать формального подхода, органично включить воспитание в образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы. Вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом.

Что конкретно написано в новом законе? Предлагается определить воспитание как "деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения". Плюс - "формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества… к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе…".

Закон о воспитании вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У школ, колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 года) на то, чтобы скорректировать свои образовательные программы в соответствии с новым законом. В них нужно будет включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы.

Как ранее подчеркивал министр просвещения Сергей Кравцов, усиление воспитательной составляющей в школах не приведет к увеличению отчетности для учителей.