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22.07.2020 13:49
Рубрика: Культура

Хабенский и Бурковский снимаются в новом сериале о войне

Текст: Сусанна Альперина

В Москве в эти дни идут съемки остросюжетной исторической драмы "За час до рассвета". Главные роли в картине исполнят народный артист Российской Федерации Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Максим Белбородов, Алена Михайлова и Агния Дитковските.

Время действия - 1946 год. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник - майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу "Сатана" - человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам - репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обговаривали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно, когда крутой сценарий, а здесь он крутой", - делится впечатлениями о съемках Андрей Бурковский.

Телепремьера сериала "За час до рассвета" состоится в эфире телеканала НТВ, а онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и в онлайн-кинотеатре Wink.

Производством нового сериала занимаются Art Pictures Vision в партнерстве с "Киностудией МИМ". Генеральные продюсеры: Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Вячеслав Муругов, Вадим Островский, Дмитрий Табарчук, Георгий Шабанов. Режиссёр-постановщик: Игорь Зайцев. Оператор-постановщик: Эдуард Мошкович. Авторы сценария: Савва Минаев, Георгий Шабанов, Александр Щербаков.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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