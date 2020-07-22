"Химки" объявили о выступлении в РПЛ в следующем сезоне

Подмосковные "Химки" в следующем сезоне выступят в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам досрочно завершившегося сезона в Футбольной национальной лиге химчане заняли второе место, получив путевку в РПЛ. Однако до последнего времени не было дано ответа - пойдут ли "Химки" на повышение в классе или же останутся в ФНЛ, уступив это право ставшими 15-ми "Крыльям Советов".

"Играем в РПЛ, ребята заслужили. Команда достойно играет в ФНЛ и Кубке России, поэтому она должна проявить себя и в премьер-лиге. В тренерском штабе тоже молодцы, отработали", - сказал Терюшков ТАСС.

По иронии судьбы успех "Химок" связан с главным тренером Андреем Талалаевым, который покинул свой пост после того, как руководство подмосковного клуба объявило о смене курса и о том, что команда не будет добиваться места в РПЛ.

В итоге Талалаев возглавил "Крылья Советов", которые при нем показали достойный футбол и до 29-го тура сохраняли шансы избежать вылета. После решение "Химок" самарцам следующий сезон придется провести в ФНЛ, а судьба Талалаева будет решена в ближайшее время.

"Химки" выступали в премьер-лиге с 2007 по 2009 год. Их лучшим результатом стало девятое место.

В нынешнем розыгрыше Кубка России "Химки", которые теперь возглавляет Сергей Юран, дошли до финала, где в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге встретятся с "Зенитом".