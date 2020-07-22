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22.07.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: "Автодор" может привлечь средства через инфраструктурные облигации

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что выпуск инфраструктурных облигаций ГК "Автодор" может понадобиться для финансирования десяти транспортных проектов, требующих большого объема частных инвестиций. Он рассказал:

Фото: iStock
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- Перед "Автодором" стоит задача значительно увеличить объемы строительства. В бюджете денег не хватает, поэтому мы надеемся привлечь средства с помощью облигаций. Подобрано уже порядка 10 проектов с потенциалом большого объема частных инвестиций, которые могли бы получить деньги от выпуска дополнительного объема облигаций.

Вопрос об инструментах привлечения внебюджетного финансирования под инфраструктурное, и, в частности, транспортное строительство, по словам вице-премьера, сейчас активно обсуждается.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Напомню, ранее Хуснуллин сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос размещения облигаций для финансирования инфраструктурного строительства ориентировочно объемом 300 млрд рублей: "Пока мы считаем, что размещение инфраструктурных облигаций будет в размере порядка 300 млрд рублей", - сказал он, отметив, что такой способ финансирования может быть использован и при строительстве транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры

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