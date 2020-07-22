Хуснуллин: Кабмин переориентирует деньги из стройки на сельскую ипотеку

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что кабмин откажется от нескольких строительных проектов и перенаправит освободившиеся средства на компенсацию ставок по сельской ипотеке.

"У нас очень хорошая программа сельской ипотеки, - рассказал вице-премьер. - Я могу сказать, что мы только ее начали, но у нас настолько большое количество заявок, что мы даже приняли решение отказаться от строительства ряда объектов, и освободившиеся деньги отдать на компенсацию ипотечной ставки".

Вице-премьер напомнил, что программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В ее рамках реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал выделение дополнительного финансирования в размере 2 млрд рублей для реализации программы сельской ипотеки. Он отметил, что в настоящее время уже выдано кредитов на 18,5 млрд рублей.