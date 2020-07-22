Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал:

- Важно понимать, что сегодня мы даем льготы, но весь срок ипотеки правительство за это будет рассчитываться. Поэтому мы изучим результаты предыдущей работы, рассмотрим возможности бюджета, все взвесим и к ноябрю вернемся к теме продления программы льготной ипотеки еще раз.

Осенью, по словам Хуснуллина, будет определен и возможный срок продления программы.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, сообщил, что льготная ипотека под 6,5% стала одной из самых успешных антикризисных мер в России. По ней выдано 80 тысяч кредитов на 205 млрд. рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.