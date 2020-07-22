Новости

Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями 16:28
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 16:27
Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов 16:26
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки" 16:22
В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера 16:19
В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру 16:15
У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус 16:14
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским 16:11
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии 16:10
Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит 16:08
Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд 16:07
Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x 16:00
Центр Москвы перекрыли из-за угрозы взрыва 15:59
В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко 15:57
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа 15:55
Китай может закрыть консульство США в Ухане 15:52
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 15:43
Мишустин оценил слово "чиновник" 15:41
Скоростной лимит на трассе М11 Москва - Петербург поднимут до 150 км/ч 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 16:43
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Текст: Любовь Проценко

Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал:

Фото: iStock
Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

- Важно понимать, что сегодня мы даем льготы, но весь срок ипотеки правительство за это будет рассчитываться. Поэтому мы изучим результаты предыдущей работы, рассмотрим возможности бюджета, все взвесим и к ноябрю вернемся к теме продления программы льготной ипотеки еще раз.

Осенью, по словам Хуснуллина, будет определен и возможный срок продления программы.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, сообщил, что льготная ипотека под 6,5% стала одной из самых успешных антикризисных мер в России. По ней выдано 80 тысяч кредитов на 205 млрд. рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным