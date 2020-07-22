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22.07.2020 20:14
Рубрика: Экономика

Инфляция в России замедлилась до нулевого уровня

Текст: Светлана Ментюкова

Инфляция в России за период с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого уровня после 0,1% неделей ранее, сообщает Росстат.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Эксперты: Банк России готовится снова понизить ключевую ставку

Замедление инфляции может быть вызвано сезонностью (поступление нового урожая), не до конца восстановившейся потребительской активностью и укладывается в логику ожидаемого снижения ключевой ставки Банком России в ближайшую пятницу. Перед этим инфляция держалась на уровне 0-0,1% практически на протяжении двух предыдущих месяцев.

В последнюю неделю рост цен зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. По отдельным товарам в этих же категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо остались без изменений.

С начала года потребительские цены выросли на 3%.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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